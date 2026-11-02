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A novembre torna la Superluna: ecco quando ci sarà

Un mese da vivere col naso all'insù: gli appuntamenti in cielo

di Martino Tursi - 2 Novembre 2026

Tutti col naso all’insù: anche a novembre torna la Superluna. Il nostro satellite si ritroverà, in questo mese, a orbitare a una distanza minima dalla Terra. Ma a novembre sono già tanti gli appuntamenti che ci terranno col fiato sospeso e che gli appassionati di astronomia si sono già appuntanti in agenda. Perché non c’è solo la Superluna da vedere, ma saranno davvero tanti gli spettacoli dal cielo per chi vorrà guardarli e saprà apprezzarli.

Novembre: non solo Superluna

Se Kimi Antonelli vi ha lasciato elettrizzati, un’altra corsa rischia di appassionarvi. In cielo, infatti, ci sarà una sorta di inseguimento tra i pianeti di Marte e Giove. Col primo che, come Kimi in tante occasioni, supererà il secondo nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Non solo Superluna a Novembre, dunque. Già perché torneranno anche le Leonidi. In pratica si tratta di uno sciame meteorico. Tra i più importanti che potranno essere avvistati e seguiti quest’anno. Un appuntamento che è davvero immancabile per gli astrofili. Il fenomeno sarà attivo dal 6 e fino alla fine del mese, il picco è previsto per il 17 novembre.

Plenilunio da segnare in agenda

La Superluna si registrerà il 24 novembre quando il nostro satellite, contemporaneamente, sarà nella fase del plenilunio e alla distanza minima dalla Terra, stimata in poco meno di 360mila chilometri. Saranno, inoltre, molto visibili in determinate date di questo mese alcuni dei pianeti del nostro sistema solare. Venere, Urano, Saturno. Persino Mercurio. Insomma, si prospetta un mese molto interessante per gli astrofili. E non soltanto per loro.

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