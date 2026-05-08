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Alfa Romeo Junior si rinnova, torna Pedro Alonso nello spot tv

di Italpress - 8 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo rinnova la gamma Junior e rilancia la campagna di comunicazione con Pedro Alonso, protagonista del nuovo spot “Interrogatorio”, terzo episodio della trilogia dedicata alla compatta sportiva del Biscione. Il modello arriva nelle concessionarie con una dotazione tecnologica ancora più ricca: sulle versioni Sprint e Ti diventano di serie sistemi come Adaptive Cruise Control, keyless entry, retrocamera a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi, ricarica wireless per smartphone e monitoraggio dell’angolo cieco. Confermati anche gli elementi distintivi dell’allestimento Ti, tra cui body kit nero lucido e ambient lighting. Contestualmente cambia nome anche la serie speciale legata alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che diventa “Sport Speciale”, mantenendo gli interni specifici in Alcantara. Le novità riguardano l’intera gamma, dalle versioni ibride Q4 alle elettriche. Il debutto della nuova gamma coincide con il ritorno dell’attore spagnolo Pedro Alonso nello spot televisivo in onda dal 10 maggio, in cui interpreta un uomo sottoposto alla macchina della verità davanti alla chiave di una Alfa Romeo Junior. Intanto l’artista si prepara anche al debutto su Netflix con la serie “Berlino 2”, disponibile dal 15 maggio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).