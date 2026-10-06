Cultura & Spettacolo

Filippo Bisciglia in Prima della Prima: “Il mio viaggio nei sentimenti”

Filippo Bisciglia porta in teatro l’uomo dietro il personaggio

di Redazione - 6 Ottobre 2026

Un camerino, un sipario ancora chiuso, un uomo solo con le proprie emozioni. È da qui che nasce Prima della Prima, l’inedito One Man Show con cui Filippo Bisciglia, conduttore televisivo tra i più amati dal pubblico italiano, si mette in gioco in una nuova, sorprendente sfida artistica.

Dopo il grande successo televisivo che lo ha consacrato come volto simbolo di Temptation Island, Filippo sceglie il teatro per raccontarsi senza filtri. Non dal centro del palcoscenico, ma dal luogo più intimo e autentico: il camerino, dove tutto comincia prima che si accendano le luci.

Qui il personaggio lascia spazio all’uomo. Ci sono l’emozione, l’attesa, i dubbi, i ricordi, i piccoli rituali prima di entrare in scena. Una scaletta da controllare, un amuleto portafortuna, la voce della madre, una preghiera.

E poi il momento in cui bisogna fare un respiro e aprire quella porta. Prima della Prima è un viaggio tra ironia, musica, memoria ed emozione, dentro quel momento sospeso in cui un artista si prepara a incontrare il pubblico.

Tra fotografie, costumi e oggetti personali, il camerino diventa il luogo in cui Filippo si racconta e si mostra in una veste inedita, più autentica e vulnerabile.

Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment, la regia di Siddhartha Prestinari, le musiche originali di Ivan Lazzara e le coreografie di Ilir Shaqiri accompagnano questo viaggio, trasformando il dietro le quinte in un vero spazio teatrale.

Dopo anni trascorsi davanti alle telecamere e nelle case degli italiani, Filippo Bisciglia apre una nuova porta della sua carriera: quella del teatro. Un nuovo palco. Una nuova sfida. Lo stesso Filippo, ma ancora tutto da scoprire.

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