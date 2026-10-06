Ambiente

A Trevi tornano le Giornate dell’Energia tra transizione, Ai e geopolitica

di Giorgio Brescia - 6 Ottobre 2026

Trevi si prepara a ospitare dal 7 al 9 ottobre la decima edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare. Promosso da Globe Italia e Wec Italia, l’appuntamento cade a pochi giorni dal decennale dell’Accordo di Parigi. E offre un bilancio sulle politiche ambientali e una proiezione sulle sfide del prossimo decennio.

Le Giornate di Trevi

Il programma della tre giorni è intitolata Politica, ambiente, energia, economia circolare. Dieci anni nel cuore dell’Italia: l’inizio di un nuovo futuro, mette al centro del confronto istituzioni, mondo accademico e imprese.

Tra i temi caldi in agenda figurano la geopolitica degli approvvigionamenti energetici e il peso crescente dei sistemi di intelligenza artificiale sui consumi elettrici. Ma pure lo sviluppo delle fonti rinnovabili con i relativi sistemi di accumulo e l’adeguamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

L’evento

All’appuntamento, la partecipazione di esponenti del governo e delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Gentiloni. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è mantenere un approccio basato sulla neutralità tecnologica. Da affrontare, la transizione ecologica con un occhio rigoroso alla sostenibilità industriale e alla sicurezza economica dei territori.

Il dibattito punta a superare gli slogan per misurarsi con i dati reali del mercato energetico. Sul tavolo, le difficoltà concrete delle filiere produttive, chiamate a conciliare gli obiettivi climatici europei con la competitività internazionale.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI AMBIENTE