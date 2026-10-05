Attualità

Allarme sicurezza a Firenze, bombola di gas sotto il David

Gli investigatori stanno acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati che coprono gli accessi e il perimetro di Piazzale Michelangelo

di Giorgio Brescia - 5 Ottobre 2026

Gruppo artificieri dell'Arma dei Carabinieri impegnati durante l'allarme bomba al Piazzale Michelangelo di Firenze dopo che e stata rinvenuta una bombola del gas sotto la statua del David

Firenze, allarme al Piazzale Michelangelo: bombola di gas sotto la statua del David.

Allarme a Firenze

Un allarme di sicurezza si è attivato nella mattinata di oggi a Firenze quando attorno alle ore 7:30 è stata rinvenuta una bombola di gas posizionata proprio sotto il basamento della celebre copia bronzea del David al centro di Piazzale Michelangelo.

La dinamica e la scoperta

A notare il contenitore sospetto è stata un’operatrice di Alia Servizi Ambientali durante le consuete operazioni di pulizia e spazzamento dell’area panoramica. La dipendente ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112.

La centrale operativa ha inviato sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri e le unità specializzate degli artificieri dell’Arma. L’intera piazza panoramica è stata transennata e isolata per consentire agli esperti le verifiche tecniche sull’involucro e l’eventuale presenza di inneschi o valvole aperte.

Gli accertamenti in corso

La Procura e le forze dell’ordine stanno valutando tutte le ipotesi, senza escludere la matrice dimostrativa o l’atto vandalico.

Gli investigatori dei carabinieri stanno acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati che coprono gli accessi e il perimetro di Piazzale Michelangelo, per individuare chi abbia trasportato e abbandonato il contenitore nella notte o nelle prime ore dell’alba.

Nessun danno al monumento, dai primi riscontri l’area attorno al monumento bronzeo di Giuseppe Poggi è stata messa sotto controllo e messa in sicurezza dagli artificieri, in attesa di stabilire il livello di reale pericolosità e saturazione della bombola.