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Festival Nazionale dell’Economia Civile: focus sulla partecipazione femminile

di Redazione - 5 Ottobre 2026

(LaPresse) – A Firenze è andata in scena l’ultima giornata dell’8a edizione del festival Nazionale dell’Economia Civile. Sul palco si sono alternati ospiti illustri e temi caldi: 80 anni di partecipazione femminile e nuove economie della democrazia, politiche di genere con la giornalista Marianna Aprile, la Professoressa di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Firenze Maria Paola Monaco e il collega Enrico Marone. Spazio poi al premio Nazionale Comuni di Economia Civile 2026 e Premio Amministrazione Condivisa con Valentina Avantaggiato, Sindaca di Melpignano, e Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche.