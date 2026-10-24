Cronaca

Allarme Isis dalla Spagna anche per le piazze italiane

Individuati canali social di simpatizzanti del Daesh che incitano ad attaccare sia i manifestanti che le forze dell'ordine nelle piazze europee

di Dave Hill Cirio - 24 Ottobre 2026

Gli scontri durante la manifestazione 'Italia In Piazza' del 17 ottobre scorso

L’ombra jihadista sulle piazze europee, la minaccia che il terrorismo possa speculare sul dissenso nelle strade. Mentre le metropoli europee affrontano un clima di crescente tensione sociale e misure di sicurezza eccezionali, sui canali della propaganda estremista si affaccia l’insidia più subdola: trasformare le manifestazioni di piazza in attacchi indiscriminati.

L’allarme Isis dalla Spagna

A far scattare l’allarme è un’informativa riservata dell’Ufficio di Coordinamento della Cybersicurezza del ministero dell’Interno spagnolo. Una nota redatta in collaborazione con il Citco (Centro d’intelligence contro il terrorismo e la criminalità organizzata) e rilanciata dall’agenzia Efe.

Monitorando le piattaforme digitali vicine all’orbita dell’Isis/Daesh, gli investigatori hanno intercettato un esplicito invito all’azione violenta.

L’indicazione non riguarda solo il Paese iberico

I documenti analizzati dalle testate iberiche menzionano espressamente Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Il cinismo del messaggio risiede nel bersaglio duplice. La propaganda non fa distinzioni, incita a colpire tanto i poliziotti schierati quanto gli stessi manifestanti.

Nelle chat e nei forum monitorati dagli inquirenti, gli utenti hanno moltiplicato indicazioni operative per condurre attentati a basso costo tecnologico ma ad alto impatto: veicoli lanciati sulla folla, armi da taglio ed esplosivi artigianali.

Il caso della Francia

Il Paese d’oltralpe, attraversato da settimane di forti agitazioni e scontri di piazza, viene esplicitamente descritto nel testo intercettato come una «rara e preziosa opportunità».

La densità dei cortei offre assembramenti vulnerabili da colpire alle spalle, mentre i reparti antisommossa impegnati a contenere i disordini vengono indicati come bersagli esposti, rallentati dal caos urbano e impossibilitati a proteggersi su più fronti.

I riscontri raccolti dagli specialisti dell’antiterrorismo impongono però rigore analitico. Il messaggio proviene da un forum aperto di simpatizzanti radicali e non dalla catena di comando ufficiale di Daesh. Non sono stati individuati comandi operativi sul campo, né date o bersagli logistici prefissati.

La Spagna mantiene comunque il livello 4 di allerta rafforzata (su una scala di 5), in un 2026 che ha già contato 47 operazioni antiterrorismo e 86 arresti.

Il dato politico

Il dato politico e securitario che emerge è inequivocabile: l’estremismo jihadista punta a parassitare le fratture democratiche delle democrazie occidentali. Là dove i cittadini scendono in strada per rivendicare diritti o protestare, la matrice terroristica cerca di insinuarsi per trasformare la contestazione civile in una trappola mortale. Sia per chi manifesta sia per chi indossa una divisa.

L’alert della stampa internazionale

A differenza dei primi flash di agenzia incentrati su Madrid e Parigi, l’informativa della cybersicurezza spagnola citerebbe un perimetro che include direttamente anche Italia e Portogallo.

Gli analisti antiterrorismo sottolineano che il post circola su piattaforme di simpatizzanti e non attraverso i canali centralizzati della leadership. Un tentativo di istigazione per cellule autonome o lupi solitari, senza un piano logistico strutturato al momento verificato.

La strategia della galassia radicale punta esplicitamente a sfruttare la congestione urbana e l’attrito tra manifestanti e forze dell’ordine per massimizzare il panico.