Gli interni del Municipio di Limoges, incendiato nelle proteste
Quello che è rimasto dell’edificio del 1883 dopo il 17 ottobre
Limoges (Francia), 23 ott. (askanews) – Le immagini di quello che è rimasto del municipio di Limoges, in Francia, dopo l’incendio durante le manifestazioni contro il carovita dello scorso 17 ottobre.
L’edificio del 1883 è in gran parte distrutto, le fiamme hanno provocato il crollo della torre dell’orologio e del tetto e hanno danneggiato quasi tutta la facciata. Anche all’interno i danni sono ingenti. Il sindaco ha parlato di “una catastrofe per il patrimonio”.
Si indaga per incendio doloso. La polizia francese al momento ha fermato un sospettato.
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