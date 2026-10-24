Politica

Valditara, “tolleranza zero come a New York fece Giuliani”

Dietro i disordini e i saccheggi di negozi griffati, una "allarmante mancanza di valori" radicata in un deficit educativo e familiare

di Giorgio Brescia - 24 Ottobre 2026

Valditara e le piazze del 17 Ottobre: “Nessun alibi economico”. E invoca il modello “tolleranza zero” di Giuliani a New York.

Nel giorno in cui sale la tensione per le nuove mobilitazioni del Movimento 17 Ottobre, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara affida al Corriere della Sera una lettura intransigente dello scontro sociale, allontanando ogni possibile giustificazione.

Dietro i disordini e i saccheggi di negozi griffati, una “allarmante mancanza di valori” radicata in un deficit educativo e familiare.

Nel mirino del ministro finiscono le carenze genitoriali e le mancate integrazioni linguistiche. Pur ammettendo che non tutti i manifestanti violenti siano stranieri, il fatto che la maggioranza appartenga a determinate aree culturali imporrebbe, secondo Valditara, una riflessione sul fallimento dei modelli di assimilazione.

La strategia di risposta

Invocato dal titolare di Viale Trastevere uno sguardo diretto al modello newyorkese di Rudolph Giuliani e alla teoria delle «finestre rotte». Per spezzare l’idea dell’impunità sintetizzata dal diffuso “tanto non ci succede niente”, l’ordine pubblico deve basarsi sulla tolleranza zero a partire dalla microcriminalità quotidiana.

Al rigore sanzionatorio si affiancano il richiamo a una cittadinanza attiva che non tolleri molestie o degrado. E, soprattutto, il ruolo della scuola. Agli istituti spetta il compito di insegnare il rispetto e l’empatia ripartendo dai “valori occidentali nati ad Atene, Roma e Gerusalemme”.