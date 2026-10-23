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Btp, raccolta chiusa: il Mef incassa 16,6 miliardi

Tutti i dati del collocamento dei titoli: più di mezzo di milione di contratti conclusi

di Martino Tursi - 23 Ottobre 2026

Si è chiusa oggi la raccolta Btp e il Mef fa bingo. La doppia emissione di titoli di Stato ha portato nelle casse dello Stato più di 16,6 miliardi di euro a fronte di oltre 560mila contratti conclusi per un valore medio stimato e complessivo di poco inferiore ai 30mila euro. I dati sono stati pubblicati oggi dal Ministero. Il Btp Valore “classico” ha ottenuto ben 385.962 adesioni per un importo complessivo pari a poco più di 12 miliardi di euro. Il taglio medio è stato superiore ai 31mila euro. Per il Btp Valore Insieme, invece, si sono registrati 174.067 adesioni con un taglio da 26.146 euro di media.

Btp, tutti i numeri del Mef

Il Ministero ha fatto sapere che per circa il 62,7% dei contratti del Bpt Valore conclusi sul Mot, il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato della Borsa Italiana, in media, l’importo è di poco inferiore ai 20mila euro. Percentuale che sale al 90% se si considerano quelli fino a 50mila euro. Per il BTP Valore Insieme, invece, dei 174.067 contratti conclusi circa il 68,7% è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre si raggiunge il 91,9% se si considerano i contratti fino a 50.000 euro. I numeri del Mef, però, non finiscono qui. C’è un altro (e fondamentale) dato che ha fatto felice, e non poco, il ministro Giorgetti.

L’Italia scommette sull’Italia

Dal Mef riferiscono che, degli ordini ricevuti, “la quasi totalità degli ordini per entrambi i titoli è risultata provenire da investitori domestici”. In pratica, l’Italia scommette sull’Italia. Una buona, anzi ottima, notizia. E non solo per questioni “nazionali” che pure lasciano il tempo che trovano. Il dato positivo riguarda il fatto che il debito pubblico italiano rimane in mano a investitori italiani. Per capirsi, la Francia in questi giorni difficili, sta scontando il fatto che il 55% del suo debito sia, invece, nella disponibilità di investitori stranieri. Certo, erano titoli destinati ai risparmiatori. Però sapere di averli in Italia ha un altro significato.

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