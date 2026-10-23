Parigi, spray e piccole armi: i commercianti si preparano ai cortei

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La spesa in armeria: "Hanno avuto paura, vogliono proteggersi"

di Askanews - 23 Ottobre 2026

Parigi, 23 ott. (askanews) – A Parigi in una armeria del III arrondissement, diversi commercianti si premuniscono di spray al peperoncino e manganelli per “intervenire se necessario”, dicono, in vista della nuova giornata di mobilitazione prevista per il fine settimana, dopo i disordini e la devastazione del 17 ottobre.

“I nostri clienti sono soprattutto ristoratori e commercianti che vengono a equipaggiarsi perché hanno avuto molta paura sabato scorso, ci sono alcuni che sono rimasti bloccati nel loro negozio, hanno subìto danni fisici… Quindi cercano di proteggersi nel caso in cui venissero minacciati fisicamente con prodotti che sono sempre non letali – spiega Yves Gollety, proprietario di una armeria e presidente della Camera sindacale nazionale degli armaioli – spray paralizzanti, cose del genere. Sono molto preoccupati” .

“Abbiamo avuto i gilet gialli – spiega – qualcuno all’epoca si era rifornito ma era una cosa occasionale… Questa è la prima volta che tutti gli strati della popolazione sono rimasti colpiti da quanto accaduto, che le persone hanno avuto paura anche perché sono rimaste senza vedere poliziotti in alcuni quartieri anche per tre ore”.

Antoine Aufrere, gestore di una birreria non sa cosa fare, con il coprifuoco ha perso clienti ma ha paura. “L’ultima volta la situazione è stata abbastanza calda… abbiamo visto che la polizia non poteva proteggerci. Ora si cominciano a vedere tavole di legno sui negozi po’ ovunque. Mi chiedo: le metto o non le metto? Allo stesso tempo, chiudere una birreria un giorno fa perdere una cifra enorme. Non so quale sia la soluzione giusta, ma in ogni caso prendo tutto il necessario per intervenire”.