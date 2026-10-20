Attualità

Occhiuto: “Governo si faccia carico delle ragioni degli autotrasportatori”

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante è partita dalla Calabria e il governatore della Regione, Roberto Occhiuto chiede al governo di ascoltarla

di Paolo Diacono - 20 Ottobre 2026

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante è partita dalla Calabria e il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, chiede al governo di farsi carico delle sue ragioni. Il presidente della Regione Calabria ha parlato a Ping Pong della protesta degli autotrasportatori, ma pure degli agricoltori. Che dalla Punta ora sta lentamente risalendo lo Stivale. Questa mattina, al Mit, c’è l’incontro delle delegazioni delle organizzazioni di categoria con il vicepremier Matteo Salvini. Che, da parte sua, ha già dato ampie aperture alle categorie.

Occhiuto sui tir: “Governo si faccia carico delle proteste”

Roberto Occhiuto ha tenuto, in prima battuta, a rendere evidente uno iato. Profondissimo. Come quello che divide, sotto ogni punto di vista, le proteste dei lavoratori dalle violenze che hanno sconvolto Milano. “Le proteste degli autotrasportatori, dei Tir, degli agricoltori calabresi – ha spiegato il presidente della Regione Calabria – sono proteste per il caro vita. Ieri sono andato a trovarli e li ho ringraziati, perché hanno dato dimostrazione di saper protestare senza inciviltà, di far valere le proprie ragioni manifestando civilmente”. E quindi ha detto: “Mi auguro che anche di queste ragioni il governo si faccia carico”.

Perché è un problema che riguarda tutti

Non si tratta di una questione da ricondurre a un disagio territoriale. Non è l’ennesimo capitolo dello “scontro” tra il Sud e il Nord. Si tratta, invece, di un problema (grave) che affligge tutto il Paese. E Occhiuto, riepilogando le ragioni degli autotrasportatori, lo spiega con un esempio chiaro. “Trasportare un carico di acqua minerale dalla Calabria a Milano per l’aumento del gasolio ha un costo assolutamente esorbitante. E forse su questo sarebbe utili che tutti insieme trovassimo delle soluzioni per sterilizzare quanto più possibile tale costo che poi diventa un fattore inflattivo”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA