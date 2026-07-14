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Vacanza a Capri per George Clooney e Amal (in abito lungo bianco)

La coppia glamour prende taxi scoperto, prima volta sull’isola azzurra

di Askanews -

Capri, 14 lug. (askanews) – George Clooney e Amal per la prima volta in vacanza a Capri. La coppia super glamour è stata vista passeggiare sorridente lunedì sera nelle strade dell’isola azzurra e poi salire su un celebre taxi rosso scoperto.

La presenza dell’attore hollywoodiano, in completo grigio, e della moglie, in abito lungo bianco, ha attirato l’attenzione di una piccola folla di curiosi mentre i due prendevano posto sulla caratteristica vettura scoperta di Lorenzo e Paolo De Gregorio, tassisti capresi che da decenni conducono i vip alla scoperta delle bellezze dell’isola.

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