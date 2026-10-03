Esteri

Alluvione improvvisa in Spagna

Madrigueras sott’acqua, auto trascinate dalla corrente e persone bloccate negli edifici.

di Gianluca Pascutti - 3 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Spagna, un violento temporale ha trasformato in pochi minuti le strade di Madrigueras, nella provincia di Albacete, in veri e propri fiumi. L’ondata di maltempo ha provocato una grave alluvione che ha sommerso il centro abitato, trascinato veicoli e costretto i soccorritori a numerosi interventi di emergenza.

Il nubifragio che ha colpito il paese

L’emergenza è scattata ieri nel tardo pomeriggio, quando una perturbazione particolarmente intensa si è abbattuta sulla zona della Castiglia-La Mancia. La pioggia è caduta con una forza eccezionale e nel giro di poco tempo le strade si sono riempite d’acqua. Secondo le prime ricostruzioni, il livello dell’acqua ha raggiunto circa mezzo metro in diverse aree del comune. La corrente ha trascinato numerose automobili, provocando danni significativi e creando situazioni di pericolo per i residenti. Le immagini arrivate dalla località mostrano una situazione estremamente critica, con veicoli trascinati lungo le carreggiate e intere zone urbane completamente allagate.

Oltre cento richieste di soccorso

Le autorità hanno ricevuto centinaia di segnalazioni legate agli allagamenti. Le chiamate hanno riguardato abitazioni, garage, scantinati e attività commerciali invasi dall’acqua. L’emergenza ha richiesto un vasto dispiegamento di mezzi e personale. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso provenienti da altri centri della provincia per aiutare i residenti e mettere in sicurezza le aree più colpite. In alcune strutture e abitazioni diverse persone sarebbero rimaste bloccate dall’acqua. I soccorritori hanno lavorato per raggiungerle e consentire la loro evacuazione in condizioni di sicurezza.

Paura tra i residenti

La popolazione ha vissuto momenti di forte apprensione. La rapidità con cui l’acqua ha invaso le strade ha sorpreso molti cittadini, che si sono trovati costretti a cercare riparo negli edifici. Le autorità locali avevano già invitato la popolazione alla prudenza a causa dell’allerta per temporali. Nonostante l’avviso preventivo, l’intensità delle precipitazioni ha provocato una situazione molto difficile da gestire. Per garantire la sicurezza pubblica sono stati limitati gli accessi al comune, mentre i soccorritori hanno continuato a monitorare l’evoluzione dell’emergenza.

Il bilancio provvisorio

Nelle prime ore successive all’alluvione non risultavano feriti accertati. Tuttavia, con il passare delle ore sono emersi aggiornamenti sempre più preoccupanti sul bilancio dell’evento. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto decine di persone e la conta dei danni è ancora in corso. Le verifiche proseguono nelle abitazioni e nelle strutture interessate dagli allagamenti. L’episodio conferma ancora una volta quanto gli eventi meteorologici estremi possano colpire con grande violenza anche aree urbane di dimensioni contenute. A Madrigueras resta ora la fase più complessa, liberare le strade dal fango, assistere i cittadini colpiti e valutare l’entità dei danni provocati dal maltempo.

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