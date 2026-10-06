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Alpine svela PS1 al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi

di Italpress - 6 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Alpine toglierà il velo a PS1, una concept car, al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi di quest’anno. Andrà ad affiancare il resto della gamma e la Sculpture Alpine A110. La presentazione avrà luogo il 12 ottobre alle ore 9:20 e sarà trasmessa in diretta streaming per gli appassionati di tutto il mondo. I visitatori del Salone saranno inoltre tra i primi a scoprire di persona una scultura che anticipa la prossima Alpine A110, insieme a modelli che illustrano un nuovo capitolo della personalizzazione di Alpine A290 e A390. PS1 è il nome in codice del concept, abbreviazione di “Projet Special 1”. Si inserisce nel pilastro dei progetti speciali del trittico di prodotti del brand, accanto a “Extraordinary Everyday”, motore di volume e crescita fondamentale per l’espansione del brand, e al pilastro “Icons”, rappresentato dal modello di punta, Alpine A110.Il breve video e la prima immagine diffusi mostrano uno dei fari anteriori, mettendo in risalto un design distintivo che rivela il carattere dell’auto. E’ l’unico indizio prima che si alzi il sipario, il primo giorno del Salone, quando Alpine ne svelerà tutti i dettagli.Anche la Sculpture Alpine A110 farà il suo debutto davanti al pubblico. Avvolta in un velo blu che evoca leggerezza e fluidità aerodinamica, anticipa il design della terza generazione del modello, le cui proporzioni e l’assetto della Berlinette originale e dell’attuale Alpine A110 si rivelano in una forma decisamente contemporanea e ricca di curve. Ispirata al pionieristico aereo Concorde e al momento in cui raggiungeva la velocità supersonica, questa visione artistica si basa sulle fondamenta tecniche della nuovissima Alpine Performance Platform (APP).Queste anteprime al Salone saranno completate dall’esposizione di modelli che illustrano, per la prima volta, l’estensione del programma Atelier Alpine alle Alpine A290 e A390. I visitatori potranno scoprire una vasta gamma di nuovi colori, nuovi rivestimenti e nuove finiture, come il nuovo allestimento Collection di Alpine A290 all’Alpine A390 GTS nel nuovo colore Bleu Tempète Mat. Alpine arriva a Parigi sulla scia di un vero e proprio slancio; dopo una crescita a tre cifre nel 2025, il marchio prosegue la sua ascesa e la sua crescita organica nel 2026, trainata dal suo modello più venduto, la city car sportiva Alpine A290, e affiancata dalla sport fastback Alpine A390, che trasferisce il DNA di Alpine in un nuovo segmento. Con una rete commerciale ormai presente in 25 paesi, Alpine accelera il proprio percorso per diventare il punto di riferimento mondiale tra i marchi francesi di auto sportive di alta gamma. Clienti, potenziali acquirenti e appassionati potranno trovare Alpine al padiglione 6, stand A22 del Salone Internazionale dell’Auto di Parigi, dal 12 al 18 ottobre.

– Foto ufficio stampa Alpine –(ITALPRESS).