Amsterdam, notte di fiamme e paura nel cuore della città, crolla la Vondelkerk

Un incendio distrugge la Vondelkerk ad Amsterdam: crolla il campanile, evacuato il quartiere.

di Gianluca Pascutti - 1 Gennaio 2026

Amsterdam è stata scossa nella notte da un incendio devastante che ha colpito la storica Vondelkerk, uno dei simboli architettonici più riconoscibili della capitale olandese. L’allarme è scattato poco prima dell’una, quando le prime fiamme sono state notate sulla sommità del campanile, un punto critico che ha favorito una propagazione rapidissima del fuoco. L’intero quartiere è stato svegliato dal crepitare del legno e dal suono delle sirene, mentre una colonna di fumo si alzava sopra i tetti della città.

Un rogo incontrollabile

Il campanile della Vondelkerk è crollato dopo poco tempo, trascinando con sé parte della struttura superiore. La chiesa, costruita nel 1872 in stile neogotico, era considerata un punto di riferimento non solo religioso ma anche culturale, spesso utilizzata per concerti, eventi e matrimoni. La sua perdita è stata definita “irreversibile” dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore in condizioni estremamente difficili.

Il vento forte ha alimentato le fiamme, mentre scintille incandescenti venivano trasportate per decine di metri, costringendo le squadre di emergenza a proteggere anche gli edifici circostanti. L’area è stata evacuata rapidamente e decine di residenti sono stati accompagnati fuori dalle loro abitazioni per precauzione.

Evacuazioni e sicurezza

Le autorità hanno chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre a causa del fumo denso che ha invaso le vie attorno a Vondelstraat. Nonostante la violenza del rogo, non sono stati registrati feriti. La priorità è stata mantenere la popolazione al sicuro, mentre i pompieri cercavano di contenere l’incendio. Secondo le prime valutazioni, non poteva più essere domato in tempo per salvare la struttura.

Un monumento perduto

La Vondelkerk rappresentava un pezzo importante della storia urbana di Amsterdam. Un edificio che aveva attraversato oltre un secolo di trasformazioni senza perdere il suo valore simbolico. Ora resta solo una sagoma annerita, mentre le indagini sulle cause sono state avviate e richiederanno tempo per chiarire l’origine del disastro.

In una città come Amsterdam, dove il patrimonio architettonico è parte integrante dell’identità collettiva, la distruzione della Vondelkerk lascia un vuoto difficile da colmare. La comunità locale osserva con sgomento ciò che rimane della chiesa.