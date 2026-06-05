Politica

Anche il Pd costretto ad ammettere il successo italiano in Europa

di Eleonora Manzo - 5 Giugno 2026

L’Unione europea apre alla flessibilità legata alla crisi energetica, ma non alle accise, e la politica reagisce con un riflesso condizionato.

Esulta la maggioranza, è prudente l’opposizione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla di una “soluzione di buonsenso proposta dall’Italia all’intera Europa” e quantifica l’effetto in circa 14 miliardi da mobilitare in tre anni.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolinea che “finalmente Bruxelles ha recepito le istanze italiane”, trasformando un negoziato, in margini operativi per spesa e investimenti.

Dall’altro lato il Partito Democratico sceglie un linguaggio più misurato e parla di un passo in avanti, sì, ma accompagnato da un doppio avvertimento.

Il primo è recuperare il tempo perso nell’attuazione, perché il valore della flessibilità si misura con i fatti e non nei comunicati; il secondo, non fermarsi alla deroga emergenziale e puntare sulla lunga percorrenza con percorsi stabilizzanti.

Il cuore della discussione è la crisi energetica, finalmente esplicitata come fattore che giustifica un perimetro più elastico dentro le regole comuni.

Tradotto: infrastrutture di approvvigionamento e reti, efficienza e rinnovabili, sostegni mirati, possono rientrare in una corsia preferenziale, purché ancorati a obiettivi verificabili.

È il punto su cui la maggioranza costruisce il racconto del successo negoziale e su cui l’opposizione misura la tenuta del metodo europeo.

Al netto dei racconti e degli articoli di giornale, la prova decisiva è amministrativa. Quattordici miliardi in tre anni richiedono un racconto chiaro: progetti con rendimenti sociali ed economici tracciabili, norme attuative snelle senza deroghe alla legalità, responsabilità definite tra centro e territori, cronoprogrammi pubblici e monitoraggi trasparenti.

Senza questo, la flessibilità evaporerà in un titolo di giornata; con questo, può diventare leva su bollette, produttività e sicurezza degli approvvigionamenti.

La fotografia delle reazioni è netta. La maggioranza legge il via libera come conferma della propria capacità di indirizzo e come spazio per politiche pro crescita. Il Pd concede il merito dell’apertura ma rilancia sul disegno complessivo: standard comuni, strumenti condivisi, governance europea che eviti eccezioni ad hoc a ogni crisi.

Entrambe le posizioni, per una volta, riconoscono il terreno comune: l’urgenza energetica non è un alibi, è la matrice delle scelte.

La domanda finale, più che politica, è di esecuzione. Questa flessibilità sarà usata per progetti che abbassano strutturalmente il costo dell’energia e rafforzano la competitività o si disperderà in misure di breve periodo? La risposta non sta nei toni ma nella capacità di trasformare l’accordo in risultati misurabili. È lì che si gioca l’interesse generale, ed è lì che nelle prossime settimane, si vedrà se il buonsenso evocato dal governo saprà farsi calendario con capitoli di spesa e cantieri aperti.