Attualità

Orrore a Medjugorje, vandalizzata la statua della Madonna

Sacrilegio sulla Collina delle Apparizioni, la reazione dei fedeli

di Cristiana Flaminio - 28 Luglio 2026

Monta l’indignazione dopo gli attacchi vandalici a Medjugorje. Nel mirino dei profanatori son finite statue della Madonna e alcuni altari. Un attacco al cuore della fede di milioni e milioni di cattolici, uno schiaffo sul viso dei pellegrini. Dal momento che l’azione ha interessato proprio alcuni dei luoghi più significativi per i fedeli. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, intorno alle quattro del mattino, sono state vandalizzate la statua della Madonna sul Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e la Croce Blu.

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Medjugorje: orrore e vandalismo

Lo sconcerto di vedere un vero e proprio attacco alla Madonna, per i fedeli, s’è sommato alla blasfemia. Già, perché oltre a coprire di vernice nera il volto della statua, sono apparsi anche messaggi a dir poco inquietanti. “Devil in a skirt”, “il diavolo con la gonna”, quasi a voler significare che le apparizioni mariane sarebbero manifestazioni addirittura sataniche. Uno schiaffo, dunque. Un atto da condannare senza se e senza ma e che ha inquietato, e non poco, i milioni di devoti alla Gospa in giro per il mondo.

“Preghiamo per la loro conversione”

L’ufficio parrocchiale di Medjugorje ha deplorato l’accaduto e ha chiesto preghiere ai fedeli. “È con grande tristezza che abbiamo appreso la notizia dell’atto vandalico che ha danneggiato gli spazi di preghiera nella nostra parrocchia. Abbiamo immediatamente iniziato le operazioni di pulizia e riparazione affinché tutti gli spazi fossero nuovamente pronti per la preghiera. Ringraziamo tutti coloro che, con il loro lavoro e il loro aiuto disinteressato, contribuiscono a far sì che il santuario rimanga un luogo di incontro con Dio, un luogo di pace e un luogo in cui si onora la Beata Vergine Maria, Regina della Pace”. E ancora: “Invitiamo tutti i credenti a rispondere a questo evento nel modo in cui la Madonna ci insegna da oltre quarant’anni a Medjugorje: attraverso la preghiera, il digiuno e il perdono. Preghiamo per la conversione dei cuori di coloro che hanno commesso questo atto, affinché il Signore li tocchi con la Sua grazia e li guidi sulla via del bene”.

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