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Zidane nuovo ct Francia: “Un sogno che si avvera”

A caldo, l'ex stella di Juventus e Real Madrid e campione del mondo nel '98 ha affidato all'ambiente la sua commozione

di Dave Hill Cirio - 28 Luglio 2026

Zinedine Zidane è il nuovo ct dei Bleus. L’annuncio, la conferma, la commozione.

Zidane guiderà i Bleus

Mentre il calcio italiano vive ore di profonda incertezza sul fronte della panchina azzurra, a Parigi l’annuncio. la Fédération Française de Football ha messo fine a quello che da anni era considerato il segreto di Pulcinella del calcio transalpino. Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della Francia.

L’annuncio

E arrivato direttamente dalle parole del presidente federale Philippe Diallo. Zizou raccoglie l’eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni di gestione. L’addio e le dimissioni dell’ormai ex ct dopo il quarto posto ai Mondiali.

Il contratto e le prime parole: un accordo blindato fino al 2030

Zidane ha firmato un contratto di quattro anni, che lo legherà alla guida della selezione nazionale fino ai Mondiali del 2030. Il suo insediamento operativo scatterà formalmente il primo giorno di settembre. Lo staff tecnico completo verrà presentato a inizio mese.

La commozione

A caldo, l’ex stella di Juventus e Real Madrid e campione del mondo nel ’98 ha affidato all’ambiente la sua commozione.

«Per me si avvera un sogno – ha detto-. Allenare la Nazionale francese è sempre stato il traguardo che desideravo più di ogni altro fin da quando ho iniziato la carriera in panchina. Torno per dare tutto me stesso a questa maglia».

Il retroscena di Diallo: «Un corteggiamento nato nel 2025»

Nel corso della conferenza stampa svolta nella sede della Federazione a Parigi, il presidente della FFF Philippe Diallo ha svelato i retroscena di un inseguimento durato oltre un anno.

«In realtà ho incontrato Zinedine già nel febbraio del 2025 per proporgli la guida della nostra Nazionale – ha raccontato-. Da quel momento ci siamo visti più volte per pianificare nei dettagli il suo arrivo. È stato l’incontro naturale di due volontà: da un lato Zizou è una leggenda vivente che non ha mai nascosto il desiderio di allenare i Bleus; dall’altro la Federazione voleva un profilo dotato di competenza, aura e dell’affetto del popolo francese per guidare una rosa tra le più forti al mondo».

Il ritorno in panchina dopo 5 anni d’attesa

Per Zidane, il ritorno ufficiale su una panchina di prima fascia dopo cinque anni di inattività. Chiusa nel 2021 la sua seconda felicissima parentesi al Real Madrid, coronata in carriera da 11 trofei tra cui 3 Champions League consecutive.

Il tecnico 54enne aveva declinato negli anni numerose offerte da top club europei (inclusi Manchester United e Bayern Monaco) per attendere unicamente la chiamata della sua Nazionale.

Con l’addio di Deschamps si chiude un’era durata oltre un decennio. La Francia affida così la rifondazione della sua generazione d’oro all’uomo simbolo che più di tutti incarna il mito del calcio d’oltralpe.