Andrea Bianconi e la “Cabina della positività”

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Nuovo progetto dell’artista: "Per donare un po’ di bene"

di Askanews - 16 Settembre 2026

Milano, 16 set. (askanews) – Andrea Bianconi è un artista noto a livello internazionale per i suoi progetti performativi e le sue idee che diventano azioni e oggetti, ma forse l’aspetto più importante è la sua capacità di creare empatia, di generare buone sensazioni, piccoli passi verso una cosa difficilissima chiamata felicità.

Si muove in questo senso anche il suo ultimo progetto, la “Positivity Cabin”, allestita per la prima volta alla Fiera di Rho in collaborazione con GSC Group. In sostanza si entra e il messaggio, sotto forma di “Yes”, arriva forte e chiaro.

“L’idea mi è venuta in un momento ben preciso – ci ha spiegato Bianconi – in questo momento storico. Viviamo in un mondo molto complesso e spesso disorientante e ho sentito a necessità di donare un po’ di bene. Quindi ho voluto costruire la Cabina della positività, che è anche uno spazio per consacrare la vita”.

La Cabina, che vorrebbe offrire uno spazio per fermarsi e pronunciare anche solo mentalmente un “sì”, è stata realizzata anche con il contributo di Casa Testori.