Cronaca

Annabella Martinelli trovata morta in un bosco nei Colli euganei

di Flavia Romani - 15 Gennaio 2026

Annabella Martinelli, la ragazza scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata trovata morta in un bosco nei Colli euganei. Si sono concluse così, nel modo più tragico, le ricerche della studentessa universitaria di 22 anni scomparsa da Padova. Il corpo della giovane è stato ritrovato nell’area dei Colli Euganei. La stessa zona su cui da giorni si concentravano le operazioni di ricerca coordinate dalla prefettura.

Annabella Martinelli trovata morta: le ricostruzioni degli ultimi giorni

Annabella Martinelli, originaria di Padova e iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna, era uscita di casa la sera del 6 gennaio, intorno alle 20, dicendo ai familiari che avrebbe incontrato un’amica. Si era allontanata in bicicletta, senza portare con sé effetti personali particolari. Da quel momento, di lei si erano perse completamente le tracce.

Uno degli elementi chiave delle indagini era emerso nei giorni successivi alla scomparsa, con il ritrovamento della bicicletta in località Villa di Teolo, lungo una strada che conduce alla Statale. Le immagini di una telecamera di sorveglianza avevano inoltre confermato la presenza della giovane nel comune di Teolo il giorno successivo alla scomparsa. Mentre percorreva una strada della zona in sella alla stessa bici.

Un ulteriore dato rilevante riguardava il telefono cellulare della studentessa. L’ultimo segnale era stato agganciato proprio nell’area di Teolo, prima che il dispositivo risultasse spento dal 7 gennaio. Un dettaglio che aveva rafforzato l’ipotesi che Annabella si fosse fermata o avesse trascorso del tempo nei Colli Euganei.

Le ricerche, condotte senza sosta per giorni, avevano coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino, Protezione civile e carabinieri. L’area era stata battuta a lungo, anche con l’ausilio di droni, cani molecolari e unità cinofile, estendendo le operazioni ai sentieri di Monte della Madonna, Monte Altore e ad altre zone boschive particolarmente impervie.

Il ritrovamento del corpo ha posto fine alla speranza di familiari e amici, che nei giorni scorsi avevano diffuso appelli sui social network, ipotizzando anche un possibile spostamento volontario verso Bologna. Ora spetterà agli inquirenti chiarire le circostanze della morte della giovane. Le autorità mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna ipotesi, in attesa degli accertamenti medico-legali e degli esiti delle indagini.