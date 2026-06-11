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Orrore a Milano: uccide il padre e gli dà fuoco

La scoperta in un appartamento di Cinisello Balsamo: in manette un 47enne

di Martino Tursi - 11 Giugno 2026

Orrore a Milano: uccide il padre e poi gli dà fuoco. È accaduto a Cinisello Balsamo dove è finito in manette un uomo di 47 anni. Le accuse a suo carico sono pesantissime e tremende. Avrebbe tolto la vita al genitore di 73 anni e poi, per sbarazzarsi del cadavere, avrebbe tentato di darlo alle fiamme. È stato proprio l’incendio a far scattare l’allarme. E insieme a questo, a spingere i carabinieri a intervenire. La scoperta dei militari ha fatto venire a galla la verità dietro l’accaduto.

Uccide il padre a Milano e tenta di dar fuoco al cadavere

A seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento di via Casati, sono intervenuti i carabinieri. Insieme a loro pure i vigili del fuoco. Una volta arrivati sul posto, militari e caschi rossi si sono trovati di fronte a un quadro agghiacciante. In quell’angolo della provincia di Milano, un uomo aveva ucciso il padre colpendolo a morte con un corpo contundente. E poi aveva cosparso il cadavere di liquido infiammabile dandogli fuoco. Le fiamme così l’hanno avvolto e ucciso.

Sul posto il pm di Monza

In manette, con l’accusa di aver ucciso il padre, un 47enne di Cinisello Balsamo in provincia di Milano. L’uomo sarebbe affetto da disturbi della personalità. I carabinieri lo hanno trovato nello stesso appartamento e gli hanno stretto le manette ai polsi, bloccandolo. Sul posto sono giunti immediatamente il magistrato di turno della Procura di Monza. Insieme al medico legale e ai carabinieri della sezione di investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano.