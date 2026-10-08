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Ad Anne Carson il Premio Nobel per la Letteratura

L'Accademia svedese consacra una delle voci più libere, sperimentali e influenti della cultura contemporanea

di Angelo Vitale - 8 Ottobre 2026

Anne Carson vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026: chi è la scrittrice canadese e cosa leggere.

Un Nobel che celebra il dialogo tra classico e contemporaneo

L’Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per la Letteratura alla poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson. Il prestigioso riconoscimento intende celebrare un’opera audace e innovativa, capace di far dialogare la tradizione classica greca e latina con i linguaggi e i temi della letteratura contemporanea.

Chi è Anne Carson

Nata a Toronto nel 1950, Anne Carson è una rinomata classicista e docente di letteratura greca antica. La sua scrittura si distingue per la straordinaria capacità di superare le barriere tradizionali tra i generi. La sua penna fonde poesia, narrativa, filosofia, teatro e saggistica in forme espressive del tutto originali.

Attraverso la rilettura di grandi autori del passato come Saffo, Catullo e Sofocle, la scrittrice affronta questioni universali: l’identità, il desiderio, l’amore, la solitudine e la memoria.

I libri più celebri di Anne Carson

Per avvicinarsi all’universo letterario della nuova vincitrice del Nobel, ecco i suoi titoli più celebri e rappresentativi.

Autobiografia del rosso (1998) è considerato il miglior punto di partenza per scoprire la sua poetica, rilegge il mito greco di Gerione trasformandolo in un romanzo in versi su un amore adolescenziale.

Eros il dolceamaro (1986) è un saggio d’esordio ispirato alla poesia di Saffo, analizza la natura contraddittoria e complessa del desiderio umano.

La bellezza del marito (2001) è l’opera premiata con il T. S. Eliot Prize. Ripercorre la fine di una relazione sentimentale attraverso la struttura di 29 tanghi.

Nox (2010) è un originale libro-oggetto ripiegato a fisarmonica che affronta il lutto per la scomparsa del fratello intrecciando ricordi personali e il carme 101 di Catullo.

Con questo premio, l’Accademia svedese consacra una delle voci più libere, sperimentali e influenti della cultura contemporanea.