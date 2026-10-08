Politica

Ok a risoluzione Ue contro i Fratelli musulmani, esulta la Lega

di Pietro Pertosa - 8 Ottobre 2026

Via libera alla risoluzione del Parlamento europeo contro i Fratelli musulmani. E la Lega esulta: “L’aria è cambiata”. Almeno per un po’. Il documento prevede “maggiore vigilanza” contro quella che viene definita come “l’infiltrazione islamista”. A tutela e difesa dei “valori europei”. La risoluzione è stata approvata con 381 voti favorevoli, 167 contrari e 15 astensioni.

Tra le misure che rientrano nella risoluzione, quella che chiede di elargire con (molta) più parsimonia fondi europei a beneficiari che potrebbero “favorire l’islam politico”. E, inoltre, di valutare se inserire o meno sigle che afferirebbero alla galassia dei Fratelli Musulmani nell’elenco delle organizzazioni terroristiche.

Fratelli Musulmani, c’è la risoluzione

Un altro dei punti riguarda la cooperazione più stretta tre le forze di polizia e le istituzioni giudiziarie dell’Unione europea, insomma un maggior coordinamento per far fronte al pericolo della infiltrazione islamista che “prende di mira le istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, la parità tra donne e uomini e le libertà fondamentali”.

Tra gli altri, è giunta la soddisfazione della Lega. Che, con Annamaria Cisint, ha apprezzato la decisione dell’Eurocamera. Nello stesso voto è passato anche un emendamento dei Patrioti contro l’odio anticristiano, che chiede di riconoscere e contrastare gli attacchi contro i cristiani e i luoghi di culto.

La Lega esulta

“L’aria è cambiata e i Patrioti dettano l’agenda”, ha esordito Cisint. Che ha aggiunto. “In due anni abbiamo messo al centro la radicalizzazione e l’estremismo islamico e oggi passa un testo con i primi, fondamentali pilastri per difendere le nostre democrazie dai Fratelli Musulmani, chiedendone l’inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche e importanti contromisure contro l’islam radicale.

Parliamo di una minaccia alle fondamenta delle nostre libertà che è già qui. Parliamo di una rete islamista che vuole uccidere la nostra democrazia. E lo fa in modo viscido: insinuandosi nella nostra società, mostrandosi moderata, amica, spesso proprio di quella sinistra che li coccola e li candida”.

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