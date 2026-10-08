Nissan celebra i 25 anni di X-TRAIL con la nuova versione N-TREK

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Marco Toro: Design e funzionalità speciali

di Askanews - 8 Ottobre 2026

Roma, 8 ott. (askanews) – Nissan celebra il 25° anniversario di X-TRAIL, uno dei modelli più significativi nella storia del marchio e protagonista dell’evoluzione del segmento SUV a livello globale. Dal suo lancio nel 2001, X-TRAIL ha registrato oltre 8 milioni di unità vendute, diventando il modello Nissan più venduto di sempre. Nel corso di quattro generazioni, X-TRAIL ha saputo adattarsi all’evoluzione delle esigenze dei clienti, introducendo soluzioni innovative in termini di design, tecnologie di trazione integrale ed elettrificazione.

Marco Toro presidente e Ad di Nissan Italia:

“Oggi è un compleanno speciale, 25 anni di vita di X-Trail, la Nissan più venduta a livello mondiale con più di 8 milioni di unità oggi è arrivata la quarta generazione X-Trail. All’interno del suo nome la X che è un po’ il DNA di Nissan, la trasversalità, l’incrocio tra segmenti, idee, tecnologie quindi sicuramente un Dna innovativo sia nelle motorizzazioni e-Power oggi è l’unica motorizzazione su X-Trail, la rivoluzione dell’ibrido, un ibrido speciale che è la tecnologia dei 4×4 con e-Force, la trazione integrale elettrica, massima precisione e controllo sulle ruote. Oggi più del 60% delle vendite di X-Trail, quindi sicuramente risultati soddisfacenti, un bel compleanno, un bel 25esimo”.

Oggi questo percorso raggiunge una nuova tappa con il nuovo allestimento N-TREK, la versione più sportiva della gamma. Nissan ha profondamente rinnovato l’allestimento che richiama il DNA più autenticamente outdoor e avventuroso di X-TRAIL, con un assetto più robusto, dettagli personalizzati e materiali scelti per un uso più intenso e frequente.

“N-Track è la versione che celebra i 25 anni di X-Trail, quindi lo fa con un design speciale, con dei rilievi in rosso, la passione, la dinamicità del 4×4. con funzionalità un po’ verso il cliente famiglia, quel cliente che vuole l’outdoor vuole i sette posti e vuole delle funzionalità speciali è il nostro regalo ai 25 anni di X-Trail”.

Dalle motorizzazioni benzina e diesel che hanno caratterizzato le prime generazioni, il modello è progressivamente approdato all’elettrificazione. Il segmento di riferimento ha visto la riduzione progressiva del peso del diesel oggi al 27% e, al contempo, la crescita delle soluzioni ibride che hanno raggiunto il 60% delle vendite. In questo contesto, la gamma X-Trail è al 100% equipaggiata con propulsore e-Power.

“L’X-Trail parlando appunto di Dna 4×4 e di innovazione porta con sé due brevetti esclusivi Nissan che sono l’e-Power, la rivoluzione dell’ibrido motore e l’e-Force, la trazione integrale 4×4. Messe insieme danno a questa vettura un enorme comfort di guida, perché la guida, il motore che è sulle ruote è un motore 100% elettrico, fluido, silenzioso, scattante. Dall’altro lato, controllo, piacere di guida delle quattro ruote motrici che sono molto molto attaccate al terreno, sia del 4×4 che abbiamo provato oggi, che a qualsiasi tipo di percorso stradale su cui vogliamo avere maggiore stabilità e sicurezza, quindi queste due tecnologie sono vincenti sia per quello che riguarda la parte 4×4 che per quanto riguarda la motorizzazione questo epower, con cui vogliamo sfidare un segmento, quello di C-Suv. Noi abbiamo accettato di giocare questa sfida senza motorizzazione diesel ed è una sfida vincente perché quello che il motore e-Power dà a questi clienti sono tutte le caratteristiche che un cliente cercherebbe in un diesel, cercavamo prima il diesel per consumi, per prestazioni, per coppia, bene in tutte queste prestazioni le power assolutamente vincente, tanto che ci fa dire c’era una volta il diesel”.