Giornata mondiale della vista 2026: i sintomi da riconoscere e come prevenire la perdita della vista
In occasione della Giornata mondiale della vista, l'attenzione si concentra sull'importanza della prevenzione, sui segnali da non sottovalutare e sui controlli necessari per proteggere la salute degli occhi.
La Giornata mondiale della vista 2026, celebrata giovedì 8 ottobre, rappresenta un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute degli occhi. Molte patologie oculari possono infatti svilupparsi lentamente, senza provocare disturbi evidenti nelle fasi iniziali. Per questo motivo, riconoscere i primi sintomi e sottoporsi a controlli periodici può fare la differenza.
Perdita della vista: quali sono i sintomi da riconoscere
I problemi alla vista non si manifestano sempre nello stesso modo. Alcuni disturbi compaiono gradualmente, mentre altri possono presentarsi all’improvviso.
Tra i principali segnali da non sottovalutare ci sono la visione offuscata, la difficoltà a mettere a fuoco, la comparsa di macchie scure e la riduzione della visione periferica. Anche una maggiore sensibilità alla luce o la difficoltà a vedere durante la notte possono indicare un problema oculare.
Una perdita improvvisa della vista, anche temporanea, richiede invece una valutazione medica urgente.
Lampi di luce e macchie scure: quando preoccuparsi
La comparsa improvvisa di puntini neri, filamenti mobili o flash luminosi può essere collegata a problemi della retina. In particolare, la presenza di un’ombra simile a una tenda davanti agli occhi potrebbe segnalare un distacco della retina, una condizione che richiede assistenza immediata.
Anche un forte dolore oculare, accompagnato da arrossamento, nausea e visione annebbiata, può rappresentare un’emergenza. Questi sintomi possono essere associati a un attacco acuto di glaucoma.
Giornata mondiale della vista: l’importanza della prevenzione
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, oltre 2,2 miliardi di persone convivono con problemi visivi o cecità. Almeno la metà di queste condizioni potrebbe essere prevenuta oppure trattata adeguatamente.
In Italia, oltre tre milioni di persone sono interessate da patologie come glaucoma, retinopatia diabetica e degenerazione maculare legata all’età, secondo IAPB Italia.
Per sensibilizzare i cittadini, la Giornata mondiale della vista prevede iniziative informative e controlli oculistici gratuiti in 90 città italiane.
La prevenzione rimane fondamentale a ogni età. Effettuare visite oculistiche periodiche, soprattutto in presenza di fattori di rischio, permette di individuare eventuali anomalie prima che compromettano la capacità visiva.
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