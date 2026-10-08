Cronaca

Tragedia sul lavoro a Roma, esplosione in un’officina: morto un operaio

di Claudia Mari - 8 Ottobre 2026

Questa mattina, a Roma un uomo di circa 50 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto all’interno di un’autofficina. L’episodio si è verificato in uno stabile in via Rocca di Cave, nella zona di Casal Monastero, nel quadrante Tiburtino della Capitale.

L’incidente sul lavoro e l’allarme: la ricostruzione

L’allarme è scattato intorno alle 11, quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell’officina dopo la segnalazione di un incidente. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito dalle conseguenze dell’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion mentre si trovava all’interno della struttura.

Le condizioni del cinquantenne sono apparse subito estremamente gravi. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite anche con l’intervento del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e il personale dello Spresal della Asl, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti sono ora finalizzati a chiarire con precisione che cosa sia accaduto e a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nell’autofficina è arrivato anche il magistrato di turno, che dovrà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e dagli organi competenti. Restano quindi da chiarire le circostanze in cui si è verificata l’esplosione e le eventuali responsabilità legate all’incidente.

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