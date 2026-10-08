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8 ottobre 2000, l’impresa di Michael Schumacher che riportò la Ferrari sul tetto del mondo

Ventuno anni di attesa, una sfida epica contro Mika Häkkinen e una strategia perfetta

di Marzio Amoroso - 8 Ottobre 2026

L’8 ottobre del 2000, sul leggendario circuito di Suzuka, la Formula 1 visse uno dei momenti più emozionanti della sua storia recente. In palio non c’era soltanto una vittoria, ma la possibilità di spezzare un’attesa che per la Ferrari sembrava non finire mai.

Ventuno anni di speranze e delusioni

La Scuderia di Maranello arrivava in Giappone con un peso enorme sulle spalle. L’ultimo titolo mondiale piloti risaliva infatti al 1979, quando Jody Scheckter aveva portato il Cavallino Rampante sul gradino più alto del mondo. Da allora erano trascorsi oltre vent’anni fatti di promesse, occasioni mancate e grandi delusioni. L’arrivo di Michael Schumacher aveva però riacceso la speranza di un ritorno al vertice.

Il duello che tenne il mondo dei motori con il fiato sospeso

La sfida decisiva vide protagonisti Michael Schumacher e Mika Häkkinen, i due grandi dominatori di quell’epoca. Il pilota finlandese della McLaren partì meglio e riuscì a conquistare il comando già alla prima curva, lasciando la Ferrari all’inseguimento. Per gran parte della corsa i due campioni viaggiarono su ritmi impressionanti, separati da pochi secondi. Ogni errore avrebbe potuto compromettere un’intera stagione. Anche la pioggia comparsa durante la gara contribuì ad aumentare la tensione, rendendo ancora più delicata la gestione della corsa.

La mossa vincente della Ferrari

La gara si decise ai box. Il muretto Ferrari scelse una strategia perfetta e Schumacher rispose da campione. Durante la seconda fase dei pit stop il pilota tedesco rimase in pista più a lungo del rivale, sfruttando al massimo ogni giro disponibile. A pista libera riuscì a stampare una serie di passaggi velocissimi che gli permisero di guadagnare il vantaggio necessario. Quando completò la sosta, Schumacher rientrò davanti ad Häkkinen. Da quel momento non lasciò più il comando della gara.

L’inizio di un’epoca leggendaria

La bandiera a scacchi sancì molto più di una semplice vittoria. Michael Schumacher conquistò il suo terzo titolo mondiale, ma soprattutto regalò alla Ferrari il primo campionato piloti dopo ventuno lunghissimi anni. Le immagini della festa rossa entrarono immediatamente nella storia dello sport. A Maranello iniziò una nuova era fatta di successi, record e dominio tecnico. Quel pomeriggio giapponese non rappresentò soltanto la fine di un’attesa interminabile. Fu l’inizio di uno dei cicli più vincenti che la Formula 1 abbia mai conosciuto, con cinque titoli mondiali consecutivi conquistati da Schumacher tra il 2000 e il 2004. Per milioni di tifosi Ferrari, Suzuka 2000 resta ancora oggi il giorno in cui un sogno diventò finalmente realtà.

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