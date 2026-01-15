Attualità

Antonio Pisano è il nuovo Cso di Almaviva

L'azienda italiana dell'Itc rafforza l'impegno sulla sicurezza

di Martino Tursi - 15 Gennaio 2026

Antonio Pisano è il nuovo Cso, Chief security officer, di Almaviva. La nomina è arrivata nei giorni scorsi. Si tratta di una mossa importante per l’azienda che si occupa di trasformazione digitale che, a ottobre scorso, è entrata nel novero delle società a cui è stato affidato il compito di trasformare in realtà il progetto dell’euro digitale. Con la nomina di Antonio Pisano, Almaviva rafforza il suo management e, contestualmente, ribadisce l’attenzione, che resta ai massimi livelli, sui temi della sicurezza. Proprio a ciò ha fatto riferimento Marco Tripi, Ceo dell’impresa, nell’annunciare la nomina del nuovo Cso.

Con Antonio Pisano, Almaviva rafforza l’impegno sulla sicurezza

Per Tripi, quello di Pisano rappresenta “un ingresso che serve a consolidare il modello di sicurezza integrato che accompagna l’evoluzione del nostro business a livello globale”. Eccola, dunque, la mossa che Almaviva presenta al mercato. Quella di voler proteggere, ancora di più, il suo core business puntando fortissimo sulla sicurezza. Un passaggio che diventa obbligato dal momento che Almaviva rappresenta, da tempo, uno degli attori decisivi nel processo di digitalizzazione e transizione non solo delle imprese italiane ma pure della Pubblica amministrazione. I progetti a cui partecipa l’azienda insistono, sia in Italia che in Europa, su temi centrali e strategici. Dall’euro digitale fino alla Difesa, passando per i software che regolano le infrastrutture e i trasporti. La frontiera della sicurezza è quella obbligata, il passaggio successivo (anzi contemporaneo) a quello della transizione. E che, anche per questo, rappresenta un affare importante in ottica futura e futuribile.