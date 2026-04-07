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Aprilia Pro Experience, appuntamento a Misano il 18 aprile

di Italpress - 7 Aprile 2026

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia Pro Experience è una giornata dedicata a un numero limitatissimo di appassionati che scenderanno in pista insieme ad alcuni tra i migliori piloti al mondo, eccezionalmente a disposizione nelle vesti di coach.L’appuntamento è al Misano World Circuit sabato 18 aprile. Aprilia Pro Experience non è “soltanto” un corso di guida in pista super esclusivo, è un’esperienza racing di altissimo livello. Su una delle poche piste al mondo teatro sia di una tappa della MotoGP che del Mondiale Superbike, i fortunati partecipanti saliranno in sella alle straordinarie Aprilia RSV4 Factory, saranno con loro quattro “super coach”, veramente straordinari, ai massimi livelli del motociclismo mondiale.A seguire da vicino i partecipanti ci saranno infatti la leggenda della MotoGP Max Biaggi, quattro volte Campione del Mondo Classe 250 e due volte Campione del Mondo Superbike, oltre alla formazione al completo del team Aprilia Racing in MotoGP: i due piloti ufficiali Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e il tester Lorenzo Savadori. Giunta alla quinta edizione, l’Aprilia Pro Experience propone un format estremamente coinvolgente, unendo il collaudato metodo di insegnamento dell’Aprilia Academy, studiato per migliorare le abilità degli allievi nella guida sportiva, all’opportunità unica di imparare direttamente dai campioni di Aprilia Racing. L’Experience di Misano è aperta a soli 20 partecipanti e occuperà l’intera giornata: i momenti salienti saranno ovviamente le sessioni in pista, per un totale di cinque turni da venti minuti. Ognuno dei coach seguirà a turno un numero ristretto di piloti, avendo così la certezza di dedicare a tutti la massima attenzione e per assicurare a tutti i partecipanti almeno un turno con ognuno dei super coach, anche durante le attività didattiche nel box.L’Aprilia RSV4 Factory a disposizione dei partecipanti è la versione più tecnologicamente avanzata della moto che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK, ed è equipaggiata con performanti pneumatici Dunlop, scelta ideale per questo track day. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video realizzati onboard grazie a telecamere installate su ogni moto. Ogni partecipante avrà l’occasione di percorrere un giro di pista da passeggero sulla RSV4 Factory, guidata da uno dei super coach. L’offerta è completata da un servizio fotografico dedicato e dalla consegna di un personal gift. L’Aprilia Pro Experience a Misano è proposta al prezzo di 3.500 Euro, IVA inclusa.

foto: ufficio stampa Piaggio Group

(ITALPRESS).