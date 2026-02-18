Attualità

Archiviato il caso Totti ‑ Bocchi: niente processo per abbandono di minori

Il calciatore e la sua compagna avevano lasciato soli a casa i figli di lui nel maggio di tre anni fa

di Dave Hill Cirio - 18 Febbraio 2026

Noemi Bocchi e Francesco Totti

Si chiude senza conseguenze penali l’indagine per abbandono di minori che vedeva coinvolti Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato i figli di lui soli in casa per alcune ore nel maggio 2023. Il gip di Roma ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura, ritenendo che non ci fosse pericolo reale per i minori. La decisione arriva dopo mesi di tensione mediatica e opposizione dell’ex moglie Ilary Blasi alla chiusura delle indagini.

La vicenda all’origine dell’indagine

La richiesta di indagine per abbandono di minori, dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, secondo cui la figlia più piccola di Totti, all’epoca di sette anni, sarebbe rimasta da sola in casa per diverse ore mentre Totti e Bocchi erano usciti a cena la sera del 26 maggio. La segnalazione di Blasi era arrivata all’autorità giudiziaria anche tramite una videochiamata in cui la bambina appariva sola con gli altri due figli di Bocchi in un attico di Roma nord.

Il gip archivia: nessun pericolo concreto

Il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del fascicolo penale accogliendo la richiesta della Procura. Nel provvedimento, il giudice ha ritenuto che i minori non fossero stati esposti a un pericolo concreto per la loro incolumità. Sottolineato pure che i bambini avevano a disposizione un telefono per restare in contatto con gli adulti e che la casa era in condizioni ordinarie, con utenze attive, cibo e strutture adeguate. Anche la posizione della tata, fino a ieri indagata per presunte false dichiarazioni, archiviata insieme a quella dei genitori.

Le reazioni dei legali e di Ilary Blasi

I difensori di Totti hanno espresso soddisfazione per l’archiviazione, parlando di una decisione coerente con gli atti raccolti durante le indagini. Di segno opposto la reazione del legale di Ilary Blasi, che ha definito la ricostruzione giuridica “non corretta”. E ha annunciato che verranno valutate eventuali azioni future. Blasi, attraverso il suo legale, aveva sostenuto in passato che la denunciata situazione fosse stata sottovalutata dagli inquirenti, con fatti da approfondire in sede processuale.

Dal penale al civile: quali scenari restano aperti

Con l’archiviazione del procedimento penale, la questione potrebbe essere affrontata in sede civile o nei procedimenti familiari in corso tra Totti e la sua ex moglie, dando così seguito ad aspetti legati alla tutela dei minori e agli accordi di custodia. La cancellazione del reato dal fronte penale non esclude, infatti, ulteriori valutazioni nell’ambito delle norme civili che regolano l’affidamento e la cura dei figli.