Cronaca

Arezzo, picchia moglie e figlia che si oppongono al matrimonio combinato: denunciato

di Redazione - 23 Settembre 2026

Ad Arezzo un uomo di nazionalità pakistana è stato denunciato dopo essere stato accusato di aver aggredito e picchiato la moglie e la figlia maggiorenne. All’origine delle tensioni ci sarebbe il rifiuto della giovane di accettare un matrimonio combinato con un connazionale, un’unione alla quale, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il padre avrebbe cercato da tempo di convincerla ad acconsentire.

L’episodio e la denuncia

L’episodio più recente si sarebbe verificato il 20 settembre. La situazione è stata segnalata al numero di emergenza 112, con una richiesta di intervento per una violenta discussione all’interno dell’abitazione. Gli agenti delle volanti della Questura di Arezzo sono arrivati sul posto e hanno ascoltato le persone presenti, ricostruendo quanto sarebbe accaduto.

Secondo la ricostruzione fornita alle forze dell’ordine, durante il litigio l’uomo avrebbe colpito con alcuni schiaffi sia la moglie sia la figlia. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti agli altri componenti della famiglia, tra cui anche alcuni figli minorenni.

Gli accertamenti e l’opposizione al matrimonio combinato

Nel corso degli accertamenti, le due donne avrebbero raccontato agli investigatori che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Secondo le loro dichiarazioni, il padre avrebbe manifestato più volte la volontà che la figlia sposasse un uomo scelto dalla famiglia e, di fronte al suo continuo rifiuto, avrebbe in passato adottato comportamenti violenti anche nei confronti della moglie.

Gli episodi precedenti, sempre secondo quanto riferito dalle vittime, non erano mai stati denunciati.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e per costrizione o induzione al matrimonio. Nei suoi confronti è inoltre scattato l’allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto per tutelare la moglie e la figlia e prevenire ulteriori episodi di violenza.