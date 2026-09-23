Attualità

Garante Infanzia: “Il 10% dei minori non accompagnati nelle maglie della giustizia”

I dati del report presentato oggi, il ruolo "protettivo" dei sistemi di accoglienza

di Martino Tursi - 23 Settembre 2026

“Il 10% dei minori stranieri non accompagnati entra nel circuito della giustizia minorile, con un rischio maggiore rispetto ai minori italiani e agli stranieri che vivono in Italia con le famiglie”. Un dato inquietante contenuto nel report presentato oggi dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Marina Terragni curato dall’Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali. L’indagine ha coinvolto 110 operatori ed è stata redatta sulla base di ottanta casi presi in carico proprio dai servizi sociali.

I minori non accompagnati e la giustizia

Si apre un fronte anche per quanto riguarda la provenienza dei minori che finiscono ad avere a che fare con la giustizia. Secondo i dati del report, ci sarebbe tra di essi una forte rappresentanza di ragazzi provenienti dal Nordafrica, in particolar modo da Egitto e Tunisia. Altre nazionalità, pur se numericamente rilevanti tra le comunità di minori stranieri non accompagnati, risultano meno coinvolte come Bangladesh, Gambia e Ucraina.

Il ruolo dell’accoglienza

Secondo il Garante dell’Infanzia e i dati del report, a fare la differenza è il ruolo dell’accoglienza. Il punto focale sta nei Sai, ossia i sistemi di accoglienza e integrazione. Dai dati emerge che circa un minore straniero non accompagnato su quattro, infatti, è accolto nei Sai minori. Tra i ragazzi entrati nel circuito della giustizia minorile e analizzati dalla ricerca, invece, poco più di uno su dieci era transitato in un Sai prima della commissione del reato. L’effetto esercitato, dunque, sarebbe “particolarmente protettivo”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’