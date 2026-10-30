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Papa Leone voterà alle elezioni Usa: è il primo Pontefice a farlo nella Storia

Il voto avverrà per corrispondenza: la conferma dell'amministrazione

di Cristiana Flaminio - 30 Ottobre 2026

Papa Leone voterà alle elezioni Usa di mid-term. È la prima volta nella storia che un pontefice decide di recarsi alle urne, in realtà lo farà per corrispondenza. Stando a quanto riporta il Chicago Sun, Robert Francis Prevost risulta iscritto nelle liste elettorali dello Stato dell’Illinois. E avrebbe chiesto di esercitare il suo diritto-dovere di elettore per il tramite del voto di corrispondenza. Chiedendo all’uopo di poter ottenere una scheda elettorale. La richiesta è stata avanzata già da tempo, il 3 ottobre scorso.

Papa Leone voterà alle elezioni Usa

La scheda era stata recapitata a un vecchio indirizzo a New Lenox, che si trova nell’area metropolitana a sud di Chicago. Dove abita il fratello John. Che, accorso a Roma a seguito dell’operazione che il Pontefice ha subito per l’asportazione di un adenocarcinoma al polmone, avrebbe portato con sé pure la scheda per esprimere la preferenza. Papa Leone dunque esprimerà il suo voto alle elezioni americane di midterm. Saranno diversi i temi su cui esprimerà la sua preferenza. Sul nuovo senatore che dovrà rappresentare l’Illinois, sul futuro governatore dello Stato (si gioca la rielezione Jb Pritzker) e diverse questioni di natura amministrativa locale.