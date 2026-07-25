Nave Amerigo Vespucci in Canada, prima tappa Québec City

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Prosegue il Tour Mondiale-Campagna in Nord America, poi sarà a Montreal

di Askanews - 25 Luglio 2026

Roma, 25 lug. (askanews) – Nave Amerigo Vespucci è arrivata nella provincia del Québec, in Canada. Dopo gli Stati Uniti, prosegue qui il viaggio della Nave Scuola della Marina Militare nell’ambito del Tour Mondiale – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, per portare le eccellenze italiane nel mondo.

A Québec City, dove a bordo ospiterà anche la presentazione della prossima edizione di Vinitaly Usa, in programma a New York il 26 e 27 ottobre 2026, si fermerà fino al 27 luglio, poi proseguirà per Montreal dal 29 luglio al 3 agosto. Un’altra tappa significativa il Canada, dove risiedono oltre 1,5 milioni di canadesi di origine italiana e circa 160.000 italiani.

Annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il Tour Mondiale è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare (prodotta da Difesa Servizi S.p.A), un progetto sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.