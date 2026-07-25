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Formula 1: Gp d’Ungheria, entusiasmo per le Ferrari nelle prove libere. Oggi le qualifiche

di Lino Sasso - 25 Luglio 2026

La Ferrari accende le speranze dei tifosi e manda un messaggio chiaro alla concorrenza. La Scuderia di Maranello chiude infatti al comando entrambe le sessioni di prove libere del weekend, confermando un passo gara e una velocità sul giro che fanno ben sperare in vista delle qualifiche di oggi e della gara del Gp d’Ungheria. Nella seconda sessione di prove libere è Lewis Hamilton a firmare il miglior tempo con un eccellente 1’18”729, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc di appena 0”148. Una doppietta che certifica l’ottimo stato di forma della Ferrari e rilancia le ambizioni del Cavallino nel fine settimana. Il risultato rappresenta un segnale importante anche dal punto di vista psicologico: chiudere davanti a tutti significa presentarsi alle qualifiche con il ruolo di favorita.

Verstappen e Norris inseguono, Mercedes sottotono

Alle spalle delle due Ferrari si conferma competitivo Lando Norris, protagonista di un’altra prestazione convincente dopo il positivo weekend disputato a Spa. La McLaren continua quindi a essere una delle principali rivali del Cavallino. Max Verstappen si colloca invece in quarta posizione alle spalle proprio di Norris. Più complicata la giornata della Mercedes, meno brillanti rispetto alle ultime uscite. George Russell non riesce ad andare oltre un doppio quinto posto tra FP1 e FP2, mentre il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli vive una giornata anonima, chiudendo soltanto tredicesimo nella seconda sessione.

Oggi qualifiche decisive del Gp d’Ungheria. Orario e dove vederle

L’attenzione si sposta ora sulle qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gp d’Ungheria. La Ferrari parte con i favori del pronostico dopo aver dominato il venerdì, ma McLaren, Red Bull e Mercedes proveranno a ridurre il distacco nel momento più importante del weekend. Le qualifiche diranno se Hamilton e Leclerc riusciranno a trasformare l’ottimo passo mostrato nelle libere in una pole position che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione. Il programma prevede la terza sessione di prove libere alle 12.30 e le qualifiche alle 16.00. La sfida per la pole position sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go. L’appuntamento sarà fruibile in differita su Tv8 alle 18.25 e sul sito Tv8.it.