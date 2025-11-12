Attualità

Arianna Meloni sbarca a Napoli: “Basta mancette, ci vuole serietà”

La dirigente di Fdi in città per sostenere Cirielli: "La Campania ha bisogno di un governo regionale che la accompagni"

di Cristiana Flaminio - 12 Novembre 2025

Arianna Meloni sbarca a Napoli e tira la volata a Edmondo Cirielli: “Ora basta mancette, riportiamo serietà e merito”. La sorella della premier, che riveste il ruolo di responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, ha spiegato quale è l’idea della Campania che il suo partito ha in mente e, nel farlo, non ha lesinato accuse e attacchi al centrosinistra e al campo largo.

Arianna Meloni a Napoli per Cirielli

Le parole pronunciate a Napoli da Arianna Meloni sono nette e senz’appello. Rappresentano una bocciatura per l’attuale giunta uscente e mette sul tavolo i dubbi sulla tenuta e l’ispirazione di un’eventuale giunta guidata da Fico: “La Campania ha potenzialità straordinarie: storia, cultura, identità, paesaggi incredibili, eccellenze territoriali e prodotti tipici unici, giovani preparati e imprenditori coraggiosi, dobbiamo solo metterla in condizione di liberare le energie. Abbiamo bisogno di un governo regionale che la accompagni e non la ostacoli”.

“Basta mancette”

Meloni ha aggiunto: “Vogliamo una Campania che torni a crescere, più prospera, più sicura. Basta con la politica delle mancette che guarda solo agli interessi di partito, serve una politica che guardi davvero agli interessi dei cittadini, una politica che ha idee, visione, programmi e soprattutto amore per la sua terra e i suoi cittadini”. Quindi ha proseguito: “Abbiamo bisogno di sostenere le nostre imprese come abbiamo fatto al governo della Nazione con la Zes unica per il Mezzogiorno, ora bisogna snellire la burocrazia, garantire più sicurezza ai nostri cittadini, andare avanti con le infrastrutture, lavorare per agevolare e sostenere il turismo, continuare a sostenere le nostre eccellenze e il nostro Made in Italy, guardare al futuro ma non lasciare indietro nessuno”.

Il caso sanità

Arianna Meloni, infine, ha concluso il suo intervento a Napoli toccando un tema caldissimo del dibattito politico regionale in Campania. E cioè la sanità. “Dobbiamo immaginare una sanità efficiente e libera dagli sprechi e dalle clientele e che torni al servizio delle persone, non dei partiti. Questa è una terra che ha dato tanto all’Italia, ma che troppo spesso ha ricevuto poco in cambio”. Quindi l’endorsement al candidato del centrodestra: “Siamo qui per riportare con Edmondo Cirielli serietà, merito e concretezza nella politica campana”.