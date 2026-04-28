Asma allergica, disponibile in Italia primo biosimilare di omalizumab

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Approvata dall’AIFA la rimborsabilità del farmaco

di Askanews - 28 Aprile 2026

Milano, 28 apr. (askanews) – È disponibile e rimborsabile in Italia il primo biosimilare di omalizumab, destinato ai pazienti affetti da patologie allergiche gravi e croniche. Il farmaco, sviluppato da Celltrion, è indicato per il trattamento di asma allergica, rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP) e orticaria spontanea cronica (CSU).

Queste condizioni possono coesistere nello stesso paziente e rappresentano una sfida clinica rilevante sia per la loro diffusione, sia per l’impatto sulla qualità della vita. L’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) si basa su evidenze cliniche che dimostrano un profilo di efficacia e sicurezza sovrapponibile al farmaco di riferimento.

L’asma è una patologia infiammatoria cronica delle vie aeree che interessa in Italia circa il 5% della popolazione, oltre 3 milioni di persone. Di questi, circa il 10% soffre di una forma grave, spesso di origine allergica e frequentemente associata a patologie delle alte vie respiratorie come rinite allergica e rinosinusite, e anche l’orticaria spontanea cronica è una condizione diffusa.

“La disponibilità del primo biosimilare di omalizumab – ha commentato Fulvio Braido, professore ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio all’Università di Genova – rappresenta un passo importante per garantire la sostenibilità dell’accesso a trattamenti personalizzati per un numero di pazienti in continua crescita”.

Omalizumab è un anticorpo monoclonale che agisce su uno dei meccanismi chiave delle reazioni allergiche: si lega e neutralizza le immunoglobuline E (IgE) circolanti, responsabili delle risposte allergiche di tipo immediato, impedendo l’attivazione della cascata infiammatoria.