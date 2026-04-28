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Partorisce due gemelli figli di due padri diversi

Il caso in Colombia: la vicenda non è una novità scientifica ma è un fenomeno estremamente raro

di Martino Tursi - 28 Aprile 2026

Una donna in Colombia ha partorito due gemelli figli di due padri diversi. Un caso davvero raro ma non ignoto alla medicina e alla scienza. I fatti nel Paese sudamericano dove una mamma ha chiesto ai laboratori dell’Università nazionale della Colombia di confermare lo strano caso che, due anni prima, le era accaduto. E cioè quello di aver partorito due gemelli figli di due padri diversi. Una questione che sembrava fantascienza e che, invece, ha trovato conferma nelle ricerche degli studiosi. Che hanno ammesso di essersi trovati, in Colombia, per la prima volta di fronte a un caso simile.

Due gemelli figli di due padri

C’è un nome specifico del fenomeno: superfecondazione eteropaternale. In pratica, forse a causa della poliovulazione della madre che ha avuto due rapporti sessuali ravvicinati con due partner diversi, si è registrata una “doppia” fecondazione. Che ha portato a ciò che sembrava impossibile anche solo immaginare. E cioè che nascessero due gemelli, rigorosamente eterozigoti, figli di due padri diversi. Al mondo, finora, se ne son contati, di casi simili, solo ventuno. Una casistica, dunque, estremamente rara. Ma, evidentemente, non del tutto impossibile. E che, stavolta in Colombia, è tornata a far parlare di sé in tutto il mondo.