Attualità

Fidaty? La truffa dei punti che svuota i conti Esselunga

Tutto inizia con un sms.....

di Dave Hill Cirio - 28 Aprile 2026

Truffa Esselunga: una nuova e pericolosa ondata di phishing sta colpendo migliaia di clienti in tutta Italia.

La truffa Esselunga

La truffa inizia con un sms apparentemente ufficiale che segnala la scadenza imminente di 21.980 punti Fidaty.

Questa cifra non è casuale: nel catalogo premi attuale, tale punteggio permette di riscattare regali di altissimo valore.

Il messaggio invita a cliccare su un link per “aggiornare i dati” e non perdere il tesoro accumulato. Si tratta però di un sito contraffatto, creato esclusivamente per rubare le credenziali d’accesso degli ignari consumatori.

Le denunce

Le autorità locali, in particolare a Milano e Torino, segnalano un aumento verticale delle denunce negli ultimi giorni. I truffatori utilizzano la tecnica dello spoofing per far apparire il mittente del messaggio come “Esselunga”.

Una volta ottenuti i dati, i criminali svuotano i punti convertendoli in buoni spesa o premi digitali immediati. Molti utenti si accorgono del furto solo quando provano a utilizzare la carta in cassa. La Polizia Postale avverte che questi portali clonati sono graficamente identici all’originale, rendendo difficile distinguere l’inganno.

Cosa succederà ora?

Esselunga ha già potenziato le misure di sicurezza e invita i clienti a attivare l’autenticazione a due fattori. L’azienda ricorda che non richiede mai password o codici personali tramite sms o link esterni sospetti.

Se avete cliccato sul link, è fondamentale cambiare immediatamente la password dell’area personale e bloccare la carta. Le indagini informatiche sono in corso per risalire ai server che ospitano le pagine fraudolente. Resta fondamentale consultare solo l’app ufficiale o il sito istituzionale per verificare il saldo punti reale.