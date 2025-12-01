Cronaca

Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni

di Francesca Petrosillo - 1 Dicembre 2025

Calabria, assalto a portavalori in autostrada. Un furgone portavalori è stato preso di mira da un commando armato lungo un tratto dell’autostrada A2, in provincia di Reggio Calabria. L’episodio, avvenuto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, si è trasformato in una vera e propria operazione militare. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro. Questo ha reso la rapina una delle più ingenti registrate nella zona negli ultimi anni.

Il blitz nella galleria: portavalori sorpreso dai banditi

Il mezzo blindato stava procedendo come di consueto quando i malviventi lo hanno improvvisamente accerchiato, sfruttando la scarsa visibilità della galleria per cogliere di sorpresa gli addetti alla sicurezza. Durante l’azione sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, probabilmente per intimidire la scorta e costringere gli operatori a fermarsi. Nonostante i momenti di tensione, nessuno degli occupanti del portavalori sarebbe rimasto ferito.

I rapinatori, ben organizzati e dotati di armi da fuoco, hanno quindi avuto il tempo necessario per aprire il furgone e impossessarsi del denaro che trasportava, prima di dileguarsi rapidamente dalla zona.

Calabria, assalto a portavalori: traffico paralizzato e auto incendiate per bloccare l’area

Per garantire il successo dell’operazione e impedire un eventuale intervento immediato delle forze dell’ordine, i criminali avevano predisposto un piano di fuga che prevedeva il blocco totale del traffico. I rapinatori hanno dato alle fiamme due auto, posizionandole poi in modo strategico. Le vetture hanno creato una barriera invalicabile, bloccando l’accesso ai soccorsi e isolando completamente la galleria.

Questo stratagemma ha provocato lunghe code e notevoli disagi agli automobilisti, oltre a rendere complesso l’intervento delle pattuglie, che solo dopo aver messo in sicurezza l’area sono riuscite a raggiungere il luogo dell’assalto.

