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Gli atleti medagliati di Milano Cortina in bus al Quirinale

I campioni olimpici italiani restituiscono la Bandiera a bordo di un mezzo Italia Team

di Martino Tursi - 8 Aprile 2026

Gli atleti e le atlete medagliati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno raggiunto la cerimonia di restituzione della Bandiera al Quirinale con un open bus di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS).

Per l’occasione, Busitalia ha messo a disposizione un mezzo livreato con la grafica “Italia team” per evidenziare il carattere celebrativo della manifestazione. Due altri bus gran turismo con livrea dedicata “Look of the games” sono impiegati per il trasporto dello staff. Busitalia, inoltre, garantirà il trasferimento della delegazione alla visita ufficiale in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV domani, 9 aprile.

L’open bus a disposizione degli atleti italiani fa parte dei veicoli di City Sightseeing Italia, società acquisita da Busitalia a gennaio 2026. Con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra treno, trasporto locale e servizi sightseeing attraverso soluzioni di intermodalità che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale nazionale.

Il servizio svolto da Busitalia per la cerimonia al Quirinale. si inserisce nell’impegno del Gruppo FS a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, promuovendo una mobilità sostenibile, efficiente e integrata.

Accanto al potenziamento dei collegamenti Alta Velocità e treni del Regionale, durante i Giochi, sono stati introdotti nuovi collegamenti bus. Come il Padova-Cortina e il Milano-Livigno, anche in ottica di trasporto integrato treno + bus. Durante il periodo dei Giochi, inoltre, Busitalia ha gestito il servizio di trasporto atleti, staff sportivi e media, mettendo a disposizione più di 500 autobus, che hanno complessivamente trasportato oltre 2 milioni di passeggeri.