Atp Finals Torino, oggi Musetti-Fritz: orario e dove vederla

di Flavia Romani - 10 Novembre 2025

Oggi, lunedì 10 novembre, Lorenzo Musetti debutta alle Atp Finals di Torino affrontando l’americano Taylor Fritz nel suo primo match del Gruppo “Jimmy Connors”. Per l’azzurro si tratta di un traguardo storico: è la sua prima partecipazione al torneo che riunisce i migliori otto tennisti dell’anno, un palcoscenico che il classe 2002 inseguiva da mesi e che ha conquistato all’ultimo respiro.

La qualificazione di Musetti è arrivata in extremis dopo la rinuncia di Novak Djokovic, che ha scelto di non prendere parte alla manifestazione. Un ritiro che ha spalancato la porta al toscano, già reduce dalle buone sensazioni dell’Atp 250 di Atene, dove ha raggiunto la finale perdendo solo nell’atto conclusivo. Per Musetti, dunque, Torino non è soltanto un premio, ma un’occasione per confermare la crescita mostrata tra autunno e inverno, soprattutto sul piano della continuità e della gestione mentale.

Oggi Musetti Fritz: orario e dove vedere il torneo Atp di Torino

L’incontro contro Fritz aprirà il programma del girone e inizierà non prima delle ore 14. Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro: Musetti guida 3-2 nelle sfide dirette e ha vinto gli ultimi tre incontri, tutti disputati nel 2024. In particolare, l’italiano ha saputo mettere in difficoltà l’americano con varietà di colpi e cambi di ritmo, elementi che complicano la potenza del servizio e del dritto di Fritz, tra i più incisivi del circuito.

Il match, però, resta apertissimo. L’americano può vantare esperienza in questo torneo – fu semifinalista nel 2022 – e arriva a Torino con una stagione solida, soprattutto sul veloce indoor. Servirà quindi il miglior Musetti: aggressivo con il rovescio a una mano, lucido nei momenti chiave e pronto a sfruttare l’appoggio del pubblico di casa, che già lo acclama come una delle sorprese di queste Finals.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma internazionale Tennis TV. Per chi ama il tennis italiano, il pomeriggio di Torino promette emozioni: Musetti è pronto a inseguire un sogno che, fino a poche settimane fa, sembrava soltanto sfiorato.