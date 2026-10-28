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Audi conquista l’America: 4 miliardi per combattere i dazi

di Cinzia Rolli - 28 Ottobre 2026

Audi sbarcherà ufficialmente in America con il suo primo impianto produttivo sul suolo americano, che sarà localizzato in Georgia. Il gruppo automobilistico tedesco ha annunciato l’operazione tramite una nota ufficiale rilasciata il 25 ottobre confermando le indiscrezioni circolate sui principali media finanziari internazionali come il Wall Street Journal.

L’investimento di Audi in America

Il colosso automobilistico con sede a Ingolstadt, in Germania, prevede un investimento strategico di circa 4 miliardi di dollari per la realizzazione di un impianto all’avanguardia nella Georgia centrale, un’operazione che porterà alla creazione di circa 4.500 nuovi posti di lavoro sul territorio.

L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dalle istituzioni locali. Il Governatore dello Stato, Brian Kemp, ha commentato il traguardo con una nota di grande orgoglio. “Siamo fieri che Audi abbia scelto la Georgia come sede del suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti. Portando investimenti e posti di lavoro di portata storica nella Georgia centrale. Sulla scia dei successi già ottenuti con altri megasiti, abbiamo acquisito e potenziato l’area della Georgia centrale proprio con questo obiettivo. Attrarre in questa regione un produttore automobilistico di primo livello, capace di generare un forte impatto occupazionale”.

La mossa commerciale

Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha descritto l’espansione nel Peach State come una mossa puramente commerciale. Finalizzata a liberare il potenziale del marchio negli Stati Uniti e a proteggere il business dalle barriere tariffarie.

L’amministratore delegato ha preso la parola sul palco di un comizio a Perry, in Georgia, su invito del presidente Donald Trump. Un’esposizione politica che ha immediatamente sollevato un polverone di polemiche in patria, dove i sindacati tedeschi lo hanno duramente criticato accusandolo di aver violato il principio di neutralità dell’azienda.

Il giorno seguente, durante un incontro con la stampa convocato anche per rispondere a questi attacchi e ai dubbi sul tempismo dell’annuncio, Döllner ha gettato acqua sul fuoco difendendo la sua scelta come un atto istituzionale e puramente commerciale, dichiarando. “Se il Presidente americano ti invita, accetti l’invito. Questo è ciò che richiede il rispetto per l’istituzione e per il Paese in cui stiamo investendo”.

Nella stessa occasione, il CEO ha rivendicato con forza la portata strategica del progetto, spiegando che l’azienda punta a cambiare le cose in un mercato dal potenziale ancora inespresso. “Abbiamo ambizioni significativamente più grandi per Audi in America. Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato premium al mondo e oggi non lo stiamo sfruttando appieno. Con questo passo cambieremo le cose; è una fantastica opportunità per Audi, per il nostro team e per l’America. Ed è per questo che abbiamo intenzione di portare qui a Macon, in Georgia, i nostri SUV più grandi e più esclusivi”.

Audi in America: produrre localmente per azzerare i dazi

Il CEO Gernot Döllner ha inoltre chiarito che l’investimento nell’area del megasito è il risultato di molti mesi di attenta pianificazione strategica. Dal punto di vista economico, la motivazione principale risiede nella necessità di produrre localmente per azzerare l’impatto finanziario dei dazi doganali (pari a circa 1,2 miliardi di euro l’anno precedente) e per sbloccare finalmente il potenziale di crescita inespresso nella piazza nordamericana.

La tabella di marcia definita da Audi per il Middle Georgia Megasite prevede una prima fase nel 2027 dedicata alla classificazione e preparazione del terreno, propedeutica all’avvio dei cantieri per la costruzione dell’impianto nel 2028. Il traguardo della piena operatività e della produzione completa è fissato per il 2031, anno in cui la fabbrica esprimerà tutto il suo potenziale industriale con una capacità a regime di 200.000 unità all’anno.

La struttura sarà un polo manifatturiero all’avanguardia, concepito per essere flessibile e ampliabile. Il design industriale risponderà direttamente alle future esigenze produttive di Audi, con un focus mirato sull’efficienza operativa.

Questa impostazione ingegneristica consentirà alla fabbrica di adattarsi rapidamente sia all’evoluzione delle preferenze dei clienti sia alle oscillazioni e alla domanda del mercato dell’America del nord.

L’impatto sul territorio

In merito all’annuncio dello stabilimento Audi, il Vicegovernatore Burt Jones ha messo in evidenza la centralità dei programmi statali di formazione professionale. Ha sottolineato come questa intesa sia nata per garantire ai cittadini della Georgia opportunità di lavoro stabili e di lungo termine.

Congratulandosi poi con i leader locali delle contee di Peach, Houston e Macon-Bibb per la lungimiranza economica dimostrata, Jones ha spiegato che l’insediamento di un colosso come Audi genererà un volano economico straordinario per il territorio. Questo impatto positivo sosterrà le piccole imprese locali, potenzierà il sistema scolastico e fornirà le risorse necessarie per migliorare i servizi pubblici offerti alla comunità.

Audi in America: Il Middle Georgia Megasite

Il Middle Georgia Megasite si sviluppa su un’immensa superficie industriale di oltre 600 ettari nella contea di Peach. Un’area strategicamente acquisita e potenziata dallo Stato della Georgia per accogliere i grandi colossi della manifattura globale.

Fonti ufficiali confermano che Audi ha scelto questo specifico insediamento spinta da fattori logistici determinanti, a partire dall’eccellenza dei collegamenti infrastrutturali. Il sito gode infatti di un accesso ferroviario diretto tramite la linea Norfolk Southern e della vicinanza all’autostrada Interstate 75. Una combinazione che permette di raggiungere i porti di Savannah e Brunswick in meno di tre ore.

A questo si aggiunge l’immediata prontezza operativa del terreno che, essendo già pianificato e pronto all’uso, si rivela la soluzione ideale per rispettare il serrato cronoprogramma del costruttore tedesco, che prevede la preparazione del suolo nel 2027 e l’apertura dei cantieri nel 2028.

Spazi del megasito

Infine, la straordinaria estensione del megasito garantisce lo spazio e l’elasticità necessari per edificare un impianto flessibile capace di sfornare fino a 200.000 vetture all’anno. Offrendo persino la superficie ideale per la realizzazione di una pista di prova fuoristrada dedicata al collaudo immediato dei SUV premium appena prodotti.

Audi, nota per i suoi veicoli sportivi, il design innovativo e l’alta qualità dei materiali, ha avuto molte difficoltà nelle vendite nell’ultimo decennio a causa dell’aumento dei costi operativi e dei dazi imposti da Trump sui veicoli provenienti dalla Germania e da altri Paesi verso gli Stati Uniti. I dazi attuali sui mezzi provenienti dalla Germania sono del 15%.

Nell’ultimo anno, il marchio tedesco ha dovuto sostenere un impatto economico di 1,2 miliardi di euro, circa 1,4 miliardi di dollari, a causa delle tariffe doganali statunitensi. Questo aggravio finanziario è dovuto al fatto che l’azienda importa l’intera gamma di veicoli per il mercato americano dai suoi stabilimenti in Europa e in Messico.

L’accordo storico per il Middle Georgia Megasite segna una svolta decisiva per il futuro globale di Audi. Con un investimento di 4 miliardi di dollari e la promessa di 4.500 nuovi posti di lavoro, la casa di Ingolstadt non solo blinda il proprio business dall’oneroso impatto dei dazi doganali, ma posiziona il Nord America come terzo pilastro strategico del marchio.