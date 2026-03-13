Economia

Sigarette sempre più care. Le “mitiche” MS a 5,80 euro

di Alida Germani - 13 Marzo 2026

Fumare sta diventando sempre di più un lusso (per la grande gioia degli accaniti avversari dei fumatori). Scattano da oggi i nuovi rincari che vanno a colpire le tasche dei fumatori italiani per i tabacchi lavorati. Dopo gli aumenti più recenti di febbraio, questo è il quarto intervento in salita da inizio anno: è, infatti, un ulteriore passaggio del processo di adeguamento fiscale che coinvolge l’intero comparto e che si traduce in listini aggiornati nelle tabaccherie di tutta Italia. Così come previsto dalla Manovra 2026 con la sua doppia finalità – garantire il gettito erariale e tutelare la salute pubblica – nuovi marchi di sigarette e tabacco trinciato si aggiungono a quelli che hanno già subito un aumento.

La legge di bilancio introduce l’aumento progressivo nel triennio 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Per le sigarette la misura si tradurrà in un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo: in media circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e circa 40 dal 2028.

Aumento prezzi sigarette 2026: i marchi coinvolti da oggi 13 marzo

L’aggiornamento dei listini, che segue dunque la programmazione fiscale definita nell’ultima Manovra finanziaria, interesserà da oggi 13 marzo una platea eterogenea di prodotti, dalle sigarette tradizionali al tabacco trinciato. In particolare, i rincari si concentrano su alcuni dei marchi più diffusi a livello nazionale: dalle Lucky Strike a 5,50 euro alle MS classiche a 5,80. I ritocchi al rialzo toccheranno anche altri marchi di larga diffusione, come Rothmans, Vogue e Dunhill, in diversi formati. Rincari anche per i sigaretti e i trinciati, sempre dei brand Ms, Lucky Strike e Rothmans. L’applicazione delle nuove tariffe sarà immediata: i tabaccai dovranno adeguare i prezzi di vendita non appena i sistemi informatici di Logista e degli altri distributori ufficiali avranno aggiornato i database fiscali.

Gli incrementi attuali variano, dunque, in base alla marca e alla fascia di costo, superando in alcuni casi il 4% rispetto ai listini precedenti. Gli aumenti sono previsti in modo progressivo, come detto, anche per gli anni 2027 e 2028. E riguarderanno anche per le sigarette elettroniche.

La strategia fiscale e sanitaria dietro i rincari

L’operazione si inquadra in una strategia più ampia di revisione della componente specifica dell’accisa. Se da un lato l’obiettivo primario resta il consolidamento del gettito erariale per le casse dello Stato, dall’altro l’esecutivo continua a utilizzare la leva fiscale come strumento di deterrenza (sebbene siamo ancora lontani dai prezzi proibitivi di altri Paesi europei). L’aumento del costo del pacchetto risponde infatti anche a precisi obiettivi di tutela della salute pubblica, cercando di disincentivare il consumo di tabacco attraverso barriere economiche sempre più consistenti.

