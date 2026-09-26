Cronaca

Uomo travolto e ucciso da un treno alla stazione Garbatella

Tragedia sulla linea B della metropolitana di Roma

di Redazione - 26 Settembre 2026

Un uomo è morto questa mattina alla stazione Garbatella della metropolitana linea B di Roma, dopo essere stato investito da un convoglio diretto verso Rebibbia. L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul binario e hanno estratto il corpo dell’uomo, già privo di vita.

Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso sul posto. La zona è stata immediatamente isolata e le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni sono state coordinate dalla Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, mentre la circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e deviazioni.

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