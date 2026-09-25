Economia

Confimprese Italia, D’Amico: “Abbiamo fatto la storia della micro, piccola e media impresa del Paese”

di Redazione - 26 Settembre 2026

(LaPresse) “Confimprese Italia nasceva proprio qui a Fiuggi, in questo teatro, nel 1996. Abbiamo fatto 30 anni di storia della micro, piccola e media impresa. L’abbiamo fatta con la capacità di innovare, di proporre, di dare le risposte giuste”. Così il presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, a margine del congresso per i 30 anni dell’associazione datoriale che si sta tenendo a Fiuggi dal 25 al 27 settembre. “Sono molto orgoglioso e soddisfatto di ritornare a Fiuggi insieme a vecchi e nuovi amici, con un’associazione che è enormemente cresciuta”, rivendica il presidente. “Facciamo parte del gruppo Fenapi che incuba oltre 400.000 di micro, piccole e medie imprese”, rimarca ancora, sottolineando come sia “per me motivo di grande orgoglio essere qui insieme a tutti gli amici e alle istituzioni che ci hanno voluto omaggiare della loro presenza”. E proprio sulle istituzioni e rappresentanti del mondo della politica D’Amico celebra la presenza del governatore della Regione Lazio Francesco Rocca e della vicepresidente Roberta Angelilli, il video collegamento del vicepremier Matteo Salvini e della lunga intervista, in presenza, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a cui si aggiungeranno “altri interventi istituzionali, di ministri, sottosegretari”, che testimoniano “una grandissima attenzione da parte del governo, ma anche, devo dire, da parte dell’opposizione”, rappresentata, tra gli altri, dall’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti: “un parterre di personaggi politici e di rappresentanti delle istituzioni a 360° di cui siamo molto contenti”, ha concluso.