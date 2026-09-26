Cronaca

Il Papa a Parigi sui migranti: “La storia non la scrivono i vincitori”

Un richiamo fermo ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare i più vulnerabili

di Giorgio Brescia - 26 Settembre 2026

Il Papa alla Maison Bakhita di Parigi sui migranti: «I poveri non sono una categoria sociologica, la storia non la scrivono i vincitori». Nel secondo giorno del suo viaggio apostolico in territorio francese, il Papa si è recato in visita alla Maison Bakhita, il polo della diocesi di Parigi dedicato all’accoglienza, all’integrazione e al supporto di persone esiliate e richiedenti asilo.

Il Papa a Parigi

Un appuntamento dal forte peso ecclesiale e politico, inserito in una fitta agenda parigina prima delle tappe a Lourdes e Metz.

Il discorso: dignità, integrazione e il monito sulla storia

Incontrando le famiglie dei rifugiati, i volontari e gli operatori sociali, il Santo Padre ha pronunciato un discorso incentrato sulla dignità inalienabile della persona e sul superamento della logica del rifiuto.

I poveri e la Chiesa

«I poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica», ha affermato il pontefice, sottolineando come l’accoglienza non debba essere ridotta a un mero dossier burocratico o assistenziale.

La storia e il ruolo degli ultimi

Il Papa ha ricordato che «la storia della Chiesa e dell’umanità non è scritta da chi sembra vincere», invitando la comunità cristiana e le istituzioni europee a non cedere alla tentazione della disumanizzazione e del riarmo, ma a costruire una «civiltà dell’amore».

La figura di Santa Bakhita e il ruolo delle donne

Richiamando l’eredità della santa sudanese patrona della struttura, vittima di schiavitù e riscatto, il Vescovo di Roma ha evidenziato il contributo fondamentale delle donne e delle madri nei processi di riconciliazione, pace e coesione sociale.

Un segnale alle istituzioni dopo l’Unesco

La tappa alla Maison Bakhita — giunta poche ore dopo l’intervento del Papa dinanzi alle autorità civili all’Unesco e prima della Messa e degli appuntamenti con i giovani — riafferma la posizione della Santa Sede in merito alle politiche europee sull’asilo. Un richiamo fermo ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare i più vulnerabili anziché erigere barriere ideologiche o fisiche.