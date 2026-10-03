Esteri

Australia, auto di un 18enne sulla folla: almeno dieci feriti

di Redazione Web - 3 Ottobre 2026

Momenti di paura a Newcastle, in Australia, dove un’auto è finita sulla folla radunata per festeggiare la squadra locale di rugby a 13, i Newcastle Knights. Il bilancio è di dieci persone ferite, tra cui alcuni bambini. Due dei feriti sono in condizioni critiche: una bambina di appena cinque anni e un uomo di 67 anni.

Auto sulla folla in Australia, alla guida un 18enne

Alla guida della vettura c’era un 18enne, che dopo l’incidente è stato arrestato dalla polizia. Il giovane, secondo quanto riferito dalle autorità, sarà sottoposto ai test obbligatori per verificare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori, al momento, escludono che l’episodio abbia una matrice terroristica.

La folla per i Newcastle Knights

L’incidente si è verificato nell’area dove circa mille tifosi si erano riuniti per salutare i Newcastle Knights, impegnati domenica nella finale contro i Sydney Roosters. Un appuntamento sportivo che aveva trasformato la zona in un punto di ritrovo per i sostenitori della squadra, prima che l’auto piombasse sulla folla.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, il 18enne, anche lui tifoso della squadra, avrebbe perso il controllo della vettura mentre si trovava nei pressi del raduno. La macchina ha quindi invaso l’area occupata dalle persone, travolgendo diversi presenti.

A raccontare quei momenti è stato il sindaco di Newcastle, Gavin Morris, intervenuto alla Abc. Il ragazzo, ha spiegato, “accelerava a vuoto ed era entusiasta perché tifoso e presente per vivere l’atmosfera della vigilia”. Poi, secondo il sindaco, “In qualche modo ha perso il controllo dell’auto” finendo sulla folla.

La polizia australiana prosegue ora le indagini per stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo e accertare eventuali responsabilità.