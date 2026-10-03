Salute

Donna morta di peste in Siberia, 200 persone in isolamento

Il decesso sarebbe avvenuto a Irkutsk, alla base un incidente di laboratorio

di Martino Tursi - 3 Ottobre 2026

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Una donna sarebbe morta di peste in Siberia. Lo riportano, citando fonti locali tra cui alcuni funzionari della regione, diversi media internazionali. Ci sarebbero più di duecento persone in isolamento nell’area di Irkutsk. Si teme l’esposizione e l’allargamento del contagio. Il decesso sarebbe sorto a causa di un incidente di laboratorio. Difatti la donna che ha perduto la vita avrebbe contratto il morbo della peste polmonare a causa della rottura di una provetta in un laboratorio siberiano che si occupa proprio di studiare il virus della malattia.

Donna morta di peste in Siberia

Stando a quanto riferisce Afp, citata dall’Ansa, la donna morta di peste in Siberia sarebbe una 28enne. Si tratta di un tecnico di laboratorio che lavorava all’Istituto anti-peste di Irkutsk. Subito è scattata la profilassi, forse la rottura di una provetta, un banale (ma letale) incidente di laboratorio, avrebbe scatenato il contagio della donna che è deceduta. Il governo di Mosca non ha commentato l’incidente né avrebbe immediatamente lasciato alcun tipo di comunicazione ufficiale.

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L’incubo dei laboratori

Il caso della donna morta di peste in Siberia, e del contestuale “lockdown” per 200 persone, riporta alla mente diversi traumi. Senza per forza andare a ritroso e ripescare dalla letteratura ciò che ha significato anche solo la parola peste per le popolazioni europee e mondiali in generale, il tema del laboratorio da cui “scappa” il virus è stato centrale anche nel dibattito sull’ultima grande pandemia. Quella del Covid e il caso del laboratorio di Wuhan. Una ricerca spasmodica delle cause, dallo spillover animale (pipistrelli, pangolini) fino alla “fuga” del virus, una questione su cui si sta ancora facendo chiarezza.